º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡Ä¥®¥¿ー½é¿´¼Ô¤¬ºÃÀÞ¤¹¤ë¡ÖF¤ÎÊÉ¡×¤Î±Û¤¨Êý¤È¤Ï¡©¼Â¤ÏF¥³ー¥É¤ÏÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖjuJoe¡×¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÊ¿°æÂóÏº»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ð¥ó¥É¥Þ¥ó¤·¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¥»¥«¥¤¡×¤Ç¡ÖF¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥í¥Ã¥¥ó¤Ï½Ð¤ì¤ë¡ª¡Ú¥®¥¿ー¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£Â¿¤¯¤Î¥®¥¿ー½é¿´¼Ô¤¬ºÃÀÞ¤¹¤ë¸¶°ø¤È¤µ¤ì¤ë¡ÖF¤ÎÊÉ¡×¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤¿¤á¤Î²è´üÅª¤ÊÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡ÖF¤ÏÃÆ¤±¤Ê¤¯¤Æ¤â¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¥®¥¿ー¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯Æñ´Ø¤¬¡¢¥³ー¥É¡ÖF¡×¤Î½¬ÆÀ¤À¡£¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÁ´¤Æ¤Î¸¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡Ö¥»ー¥Ï¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯²»¤¬½Ð¤º¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Ê¿°æ»á¼«¿È¤â¡¢¥Ç¥Ó¥åー¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏF¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖF¤ÎÊÉ¡×¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÎ¢µ»¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¡Ö¥«¥Ý¥¿¥¹¥È¡Ê¥«¥Ý¡Ë¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¥«¥Ý¤ÏËÜÍè¡¢¶Ê¤Î¥ー¡ÊÄ´¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤À¤¬¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¤³¤ÎÆ»¶ñ¤ò¡ÖF¤ò¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¡£¥«¥Ý¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤F¤Î¥³ー¥É¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÊÌ¤Î¥³ー¥É¥Õ¥©ー¥à¤ÇÆ±¤¸¶Á¤¤ò½Ð¤¹¡Ö°ÜÄ´¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢F¥³ー¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëC¥ー¤Î³Ú¶Ê¤òÎã¤ËÀâÌÀ¡£¥«¥Ý¤ò5¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢F¥³ー¥É¤ÎÉôÊ¬¤òC¥³ー¥É¤Î·Á¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎË¡Â§¤ò¡Ö¥Ò¥é¥¤Î®¾åÃ£½Ñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÃÆ¤¤¿¤¤¥³ー¥É¤«¤é¥«¥Ý¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥È¿ô¤À¤±²»¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤´ÊÃ±¤Ê¥³ー¥É¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢6¸¹¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¡Ö´Ê°×ÈÇF¥³ー¥É¡×¤ä¡¢¹½À®²»¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÖDm7¡Ê¥Ç¥£ー¥Þ¥¤¥Êー¥»¥Ö¥ó¥¹¡Ë¡×¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¾Ò²ð¡£Ê¿°æ»á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢¡ÖF¤Ê¤·¤Ç500¶Ê¤Ïºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥®¥¿ー¾åÃ£¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥³ー¥É¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£F¥³ー¥É¤ÇºÃÀÞ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¡ÖÎ¢µ»¡×¤ÇÃÆ¤±¤ë¶Ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
¥®¥¿ー¤ò»Ï¤á¤¿¿Í¤¬ºÇ½é¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¯Æñ´Ø¤¬¡¢¥³ー¥É¡ÖF¡×¤Î½¬ÆÀ¤À¡£¿Íº¹¤·»Ø¤ÇÁ´¤Æ¤Î¸¹¤ò²¡¤µ¤¨¤ë¡Ö¥»ー¥Ï¡×¤È¤¤¤¦µ»½Ñ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯²»¤¬½Ð¤º¤ËºÃÀÞ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤¬¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¡£Ê¿°æ»á¼«¿È¤â¡¢¥Ç¥Ó¥åー¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏF¤¬ÃÆ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖF¤ÎÊÉ¡×¤ò¹¶Î¬¤¹¤ëºÇÂç¤ÎÎ¢µ»¤È¤·¤Æ¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¡Ö¥«¥Ý¥¿¥¹¥È¡Ê¥«¥Ý¡Ë¡×¤Î»ÈÍÑ¤òÄó¸À¤·¤¿¡£¥«¥Ý¤ÏËÜÍè¡¢¶Ê¤Î¥ー¡ÊÄ´¡Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÆ»¶ñ¤À¤¬¡¢Ê¿°æ»á¤Ï¤³¤ÎÆ»¶ñ¤ò¡ÖF¤ò¤ä¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¥æ¥Ëー¥¯¤Ê»ëÅÀ¤Ç²òÀâ¡£¥«¥Ý¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Æñ¤·¤¤F¤Î¥³ー¥É¥Õ¥©ー¥à¤ò»È¤ï¤º¤Ë¡¢´ÊÃ±¤ÊÊÌ¤Î¥³ー¥É¥Õ¥©ー¥à¤ÇÆ±¤¸¶Á¤¤ò½Ð¤¹¡Ö°ÜÄ´¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢F¥³ー¥É¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ëC¥ー¤Î³Ú¶Ê¤òÎã¤ËÀâÌÀ¡£¥«¥Ý¤ò5¥Õ¥ì¥Ã¥ÈÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢F¥³ー¥É¤ÎÉôÊ¬¤òC¥³ー¥É¤Î·Á¤ÇÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ÎË¡Â§¤ò¡Ö¥Ò¥é¥¤Î®¾åÃ£½Ñ¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Üー¥É¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖÃÆ¤¤¿¤¤¥³ー¥É¤«¤é¥«¥Ý¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥È¿ô¤À¤±²»¤ò²¼¤²¤ì¤Ð¡¢²¡¤µ¤¨¤ë¤Ù¤´ÊÃ±¤Ê¥³ー¥É¤¬¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆÈ¼«¤ÎÍýÏÀ¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥«¥Ý¤ò»È¤ï¤Ê¤¤ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢6¸¹¤òÌÄ¤é¤µ¤Ê¤¤¡Ö´Ê°×ÈÇF¥³ー¥É¡×¤ä¡¢¹½À®²»¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡ÖDm7¡Ê¥Ç¥£ー¥Þ¥¤¥Êー¥»¥Ö¥ó¥¹¡Ë¡×¤ÇÂåÍÑ¤¹¤ëÊýË¡¤â¾Ò²ð¡£Ê¿°æ»á¤Ï¤³¤ì¤é¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶î»È¤·¡¢¡ÖF¤Ê¤·¤Ç500¶Ê¤Ïºî¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥®¥¿ー¾åÃ£¤ÎÌÜÅª¤Ï¡¢Æñ¤·¤¤¥³ー¥É¤òÃÆ¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£F¥³ー¥É¤ÇºÃÀÞ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤Î¡ÖÎ¢µ»¡×¤ÇÃÆ¤±¤ë¶Ê¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤«¤é»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¸Æ¤Ó¼Î¤Æ¤ä¤Í¤ó¡ª¡×ÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡¦ÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¤¬ÌÀ¤«¤¹ÌîË¾¡ÖÍµÈ¡¦¥Þ¥Ä¥³¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡× K-PRO½êÂ°¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ÎÆ»¤Ø
²»³Ú²È/·Ý¿Í¡¦ÅÄÂ¼¥·¥å¥ó¥¹¤¬¸ì¤ëÀ®¸ùÅ¯³Ø¡Ö¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ï¹ÔÆ°ÎÏ¡×ABEMA¡ØÃËËá¤¥Ï¥¦¥¹¡Ù½Ð±é¤Î¿¿Áê
²»³Ú¶È³¦¤Î¥×¥í¤¬·Ù¹ð¡Ö¥®¥¿ー¤ÏÄÌÈÎ¤ÇÇã¤¦¤Ê¡ª¡×³Ú´ïÅ¹¤È¥Í¥Ã¥È¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÈæ³Ó
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥í¥Ã¥¥óÅùÂç·¿¥Õ¥§¥¹½Ð±é¤ò·Ð¸³¤·¤¿Ê¿°æÂóÏº¤¬¡¢²»³Ú¶È³¦¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÎ¢Â¦¤òÆü¿å¶â20»þ¤ËÈ¯¿®¡ª?¥Ð¥ó¥É¤Î¸½¼Â¤ÈÀ®¸ù¤Î¥¦¥éÂ¦?Ì´¤È¶â¤Î´Ö¤Ç¤â¤¬¤¯É½¸½¼Ô¤Ø¤Î»Ø¿Ë?·Ð±Ä¼Ô»ëÅÀ¤Î²»³Ú¥Ó¥¸¥Í¥¹¼ÂÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤¯¼ºÇÔÃÌ¤ä¶È³¦¤Î¥¦¥éÏÃ¤Ê¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç²»³Ú¤ò»Ö¤¹Êý¤ä¹¥´ñ¿´²¢À¹¤ÊÊý¤ØÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£