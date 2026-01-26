´Ø¼è·Ð¸³¼Ô¤Î33ºÐ¡¦ÆÊ´Ý¤¬Ëë²¼19ËçÌÜ¤Ç6¾¡¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡×ºÆ½½Î¾¤Ø¤Î·è°Õ
大相撲初場所千秋楽(2026年1月25日 東京・両国国技館)
¡¡½½Î¾·Ð¸³¼Ô¤ÇÅìËë²¼19ËçÌÜ¤ÎÆÊ´Ý¡Ê33¡á½ÕÆüÌîÉô²°¡Ë¤¬¹ë¥Î¸Ð¡Ê21¡áÉð·¨Éô²°¡Ë¤ò²¼¤·¡¢6¾¡1ÇÔ¤Çº£¾ì½ê¤ò¼è¤ê½ª¤¨¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤º¸¤ØÆ°¤«¤ì¤ÆÁê¼êÆÀ°Õ¤Îº¸»Í¤Ä¤ËÁÈ¤ß»ß¤á¤é¤ì¤¿¤¬¤Þ¤ï¤·¤ÏÍ¿¤¨¤º¡£¼«¤éº¸²¼¼ê¤òÊü¤·¤Æ¹¢ÎØ¤Çµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤Æ¤«¤éÁê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤³¤í¤ò¤Ï¤¿¤¹þ¤ß¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖÁÈ¤Þ¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡£¤±¤É¤¢¤¢¤¤¤¦ÉÔÍø¤Ê¾õ¶·¤«¤éÎ©¤ÆÄ¾¤¹·Î¸Å¤â¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤ºÇòÀ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡¡2023Ç¯8·î¤Ë¸Å½ý¤ÎÎ¾É¨¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢3¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÁ´µÙ¤Ç½øÆóÃÊ¤Þ¤ÇÅ¾Íî¡£Éüµ¢¤·¤¿2024Ç¯½Õ¾ì½ê¤«¤éÂç¾¡¤Á¤òÂ³¤±¤Æ°ìµ¤¤ËÈÖÉÕ¤òÌá¤·¤¿¤¬¡¢´Ø¼èÉüµ¢ÌÜÁ°¤ÎÀ¾Ëë²¼2ËçÌÜ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºòÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ï2Ï¢¾¡¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é5Ï¢ÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤ËÍâ²Æ¾ì½ê¤Çº¸É¨Ã¦±±¤Î¥±¥¬¤òÉé¤¤¡¢Ëë²¼²¼°Ì¤ØµÕÌá¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤â¤¦°ì²ó¥±¥¬¤·¤ÆÄü¤á¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¿ÆÊý½°¤Ë¡È¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Þ¤À¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡É¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×¡£ºÆµ¯¤ò´ü¤·¤¿ÍâÌ¾¸Å²°¾ì½ê¤«¤éºÆ¤Ó¾¡¤Á±Û¤·¤òÂ³¤±¡¢º£¾ì½ê6¾¡¤òµó¤²¤¿¤³¤È¤ÇÍè¾ì½ê¤ÏËë²¼5ËçÌÜ°ÊÆâ¤ËÈÖÉÕ¤ò¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡º£¾ì½êÃæ¡¢Æ±³ØÇ¯¤Î¸µËëÆâ¡¦Âç±âÈþ¡Ê33¡áÄÉ¼êÉ÷Éô²°¡Ë¤¬°úÂà¤òÈ¯É½¡£¼«¿È¤ÈÆ±¤¸¤¯¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤éÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Âç±âÈþ¤Ï¡¢ÆÊ´Ý¤¬¾®6¤Ç¤ï¤ó¤Ñ¤¯ÁêËÐÁ´¹ñÂç²ñÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Î·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î°úÂà¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¡£ÎÏ»ÎÀ¸³è10Ç¯´Ö¤Î¤¦¤Á´Ý8Ç¯°Ê¾å¤ò´Ø¼è¤ÎÃÏ°Ì¤Ç²á¤´¤·¤¿Âç±âÈþ¤ËÂÐ¤·¡¢¹âÂ´¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÆÊ´Ý¤Ï15Ç¯´Ö¤Ç´Ø¼èºß°Ì3¾ì½ê¡£¡ÖÆ±µéÀ¸¤Ï²ù¤¤¤Ê¤¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤À¤ä¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ÁêËÐ¼è¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£´Ø¼è¤ËÌá¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¡£³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢¾¡Éé¤Î½Õ¤ËÄ©¤à¡£