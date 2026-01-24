「にこにこベリー」と「もういっこ」をピューレにしてブレンド！ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」

ブルボンが、宮城県のオリジナル苺「にこにこベリー」と「もういっこ」のブレンドピューレを使用した新商品「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」を期間限定で発売。

日本国内のおいしい果物をグミを通して届けることをコンセプトにした「フェットチーネグミPREMIUM」シリーズの新作として、2026年1月27日(火)より全国で楽しめます。

ブルボン「フェットチーネグミＰＲＥＭＩＵＭ宮城県産ストロベリーブレンド味」

発売日：2026年1月27日(火) 全国発売

販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格：オープンプライス

内容量：50g

賞味期限：9カ月

「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」は、宮城県が誇る2種類のオリジナル苺品種を組み合わせた贅沢な味わいが特徴です。

使用されているのは、甘さと酸味のバランスが良い「にこにこベリー」と、すっきりとした爽やかな甘さが特徴の「もういっこ」です。

これらをピューレにしてブレンドすることで、それぞれの良さが引き立つ味わいに仕上げられています。

“フェットチーネグミ”ならではの弾むような噛み心地とともに、苺のみずみずしく甘酸っぱい風味を楽しめる商品となっています。

「JRフルーツパーク仙台あらはま」の苺を使用

この商品に使用されている「にこにこベリー」と「もういっこ」のピューレには、「JRフルーツパーク仙台あらはま」で生産された苺が採用されています。

風味がワンランクアップするとされる2月に収穫されたものから、6月の生産終盤のものまで、収穫された苺を余すところなく活用しています。

生産者の想いが詰まった素材を大切に使用することで、国内果物の魅力を最大限に引き出しています。

宮城県産のこだわり苺が織りなす、濃厚かつ爽やかなハーモニー。

期間限定の特別な味わいに注目です。

ブルボン「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」の紹介でした。

