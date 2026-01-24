エリクシールから進化した「超・光ブースト化粧水・乳液」が誕生！

化粧水・乳液市場19年連続売上NO.1※1、スキンケア市場19年連続売上No.1※2 のエイジングケアブランド「エリクシール」は2月21日、美白＆エイジングケア化粧水・乳液「エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca」ほか【全9品】を発売します。

エイジングケア：年齢に応じたうるおいケアのこと

美白：メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐこと

◆エリクシールは1983年の誕生以来、最新のコラーゲンサイエンスに着目してきたエイジングケアブランドです。

◆エリクシールの美白＆エイジングケアの化粧水・乳液が、シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸※3・4MSK※4」と、ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシスⓇ※5」を配合して進化。

◆うるおって光をきれいに反射する、透明感とハリに満ちた「つや玉」輝く肌へ導きます。

◆「コラジェネシスⓇ※5」は、40年以上のコラーゲンサイエンスから生まれた、約140,000通りの組み合わせから厳選した、エリクシール独自成分です。

※1 インテージ SRI・SRI+ 化粧水・乳液市場 メインシリーズランキング 2006年11月〜2025年10月 推計販売金額

※2 インテージ SRI・SRI+スキンケア市場 メインシリーズランキング 2006年11月〜2025年10月 推計販売金額

※3 トラネキサム酸

※4 4-メトキシサリチル酸カリウム塩

※5 シャクヤクエキス、バラエキス、ヒドロキシプロリン、ミシマサイコ根エキス、グリセリン（ハリ保湿）

■開発背景

エリクシールの調査から、大人の肌悩み1位は「シミ・ソバカス」であり、45歳を過ぎると「ハリ・弾力のなさ」の選択率が上昇することがわかりました※6。さらに、美しい肌としてイメージされる肌の1位は「透明感のある肌」であることもわかっています※7。

そこでエリクシールは、あらためて「大人の透明感」に向き合い、「生体内コラーゲン解析技術」と、透明感を捉えるための独自の「肌深度別光学解析技術」の組み合わせにより、透明感を阻害する要因をより精度高く測定可能に。

その結果、透明感は皮膚上部（角層・表皮）では「メラニン」、皮膚深部（真皮）では「コラーゲン」の影響が大きいことが、科学的に解明されました。

※6 同社調べ。2025年4月 n=445（35〜69歳女性）

※7 同社調べ。2025年1月 n=200（20〜69歳女性）

■商品特長

シミを防ぐ2つの美白有効成分「m-トラネキサム酸*1・4MSK*2」と、ゆるぎないハリのための独自成分「コラジェネシスⓇ*3」を配合。うるおって光をきれいに反射する、透明感とハリに満ちた「つや玉」輝く肌へ導きます。

さらに、近年の暑くて長い夏の季節背景を踏まえ、季節や好みで選べるテクスチャーを化粧水・乳液それぞれ2タイプ（みずみずしい・しっとり）配置。それぞれ異なる使用感でありながら、同じ効果・保湿力を実現したテクスチャーは、アイテム・タイプごとに異なる計4名の研究員が開発しました。

さらに、心地よい使用性を実現しながらアルコールフリーを※8 実現。アルコールを配合しないことで、なじみが悪く、ぬるつきが気になる使用感になりやすくなる中、アルコールを配合せずになじみ・浸透感※9 の良さと保湿感を同時に実現できる組み合わせを叶えるために、化粧水・乳液4タイプにおいて、合計約300種類の処方を検討したほど、こだわり抜いたテクスチャーです。

※8 エチルアルコール

※9 角層まで

◇《販売チャネルとプロモーション》

販売チャネルは、ドラッグストア・GMS・化粧品専門店など約20,000店。あわせて、資生堂公式ECサイト「資生堂オンラインストア」などのECサイトでも販売します。2026年2月より順次、TVCM、WEBプロモーションを展開します。

◇《「つや玉」とは》

「つや玉」とは、ハリ・透明感・うるおいに満ちたすこやかで美しい肌のしるし。頬の高い位置に、みずみずしい光となってあらわれます。

■商品概要

美白＆エイジングケア

進化した、超・光ブースト化粧水。

うるおって、光満ちる透明感。

＜商品名＞

・「エリクシール ブライトニング ローション みずみずしいタイプ ca （医薬部外品）」

・「エリクシール ブライトニング ローション しっとりタイプ ca （医薬部外品）」

＜容量＞本体 170mL／つめかえ用 150mL

＜価格＞本体 3,740円／つめかえ用 3,300円

美白＆エイジングケア

進化した、超・光ブースト乳液。

うるおって、光満ちる透明感。

＜商品名＞

・「エリクシール ブライトニング エマルジョン みずみずしいタイプ ca （医薬部外品）」

・「エリクシール ブライトニング エマルジョン しっとりタイプ ca （医薬部外品）」

＜容量＞本体 130mL／つめかえ用 110mL

＜価格＞本体 4,400円／つめかえ用 3,630円

美白＆エイジングケア

進化した、超・光ブースト化粧水・乳液の

10日分*トライアルセット

* 使用方法に沿った使い方での目安

＜商品名＞

・「エリクシール ブライトニング トライアルセット しっとりタイプ ca」【数量限定品】

＜容量＞化粧水 30mL／乳液 30mL

＜価格＞1,188円

＊価格は参考小売価格です（お店によって異なる場合があります）

（エボル）