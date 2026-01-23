りんかい線の新型から「玉突き」の置き換え発生

「りんかい線」を運行する東京都の第三セクター鉄道、東京臨海高速鉄道の初代型車両70-000形の一部がJR九州へ“再就職”し、一部の車両がJR九州小倉工場（北九州市）で改造を受けています。その運行区間が筑肥線・唐津線の筑前前原（ちくぜんまえばる、福岡県糸島市）―西唐津（佐賀県唐津市）間だと分かりました。先頭車同士の2両編成に改造した5編成（計10両）を、今後走らせます。

【ここを2両で…】これが「りんかい線旧型車両」九州の運行区間です（地図／写真）

JR九州幹部などの複数の関係者が、かつて勤務先の福岡支社に所属していた筆者（大塚圭一郎：共同通信社経済部次長）に明らかにしました。

りんかい線では2025年10月1日、新型車両71-000形（10両編成）の営業運転が始まりました。東京臨海高速鉄道は27年度上半期までに累計で8編成、80両を導入し、70-000形は全て引退させます。

JR九州はうち計10両を譲り受け、国鉄末期の1982年に登場した103系1500番台（現在は3両編成で運用）を置き換えます。

103系1500番台と、移籍車両以外の70-000形は廃車となります。

70-000形は10両編成で、東京都中心部の超高層ビルや高層マンションが林立するエリアをつないできた「都会っ子」ですが、筑肥線・唐津線では一変して自然豊かな景色を駆けることになります。

りんかい線は、その名の通り東京都臨海部の新木場（江東区）と大崎（品川区）と結んでおり、JR東日本埼京線・川越線との相互直通運転で川越（埼玉県川越市）まで走る電車もあります。ただ、りんかい線の大部分は地下を通っており、屋外の海沿いを走る様子は見られません。

これに対し、筑肥線の運用区間の一部は玄界灘に近づきます。このため、りんかい線の70-000形はJR九州での営業運転開始後に“臨海線”と呼ぶべき景色を駆けることになります。

ただ、筑肥線はJR九州の一部車両が、相互直通運転をしている福岡市交通局の福岡市地下鉄空港線に乗り入れ、九州最大都市である福岡市中心部と結んでいますが、70-000形は直通運転には使われません。それは福岡市地下鉄空港線が1981年の開業当初から採り入れている画期的な技術がハードルとなるためです。

これが都会っ子の「引っ越し先の風景」か…

筑肥線のうち福岡市地下鉄空港線と接続する姪浜（めいのはま、福岡市西区）と筑前前原の間は複線になっており、通勤通学利用が旺盛です。JR九州によると、2024年度の1日当たりの平均通過人員は4万4014人と、国鉄が分割民営化したJR九州発足初年度の1987年度（2万6115人）より68.5％増えました。福岡都市圏のベッドタウンとして発展し、九州大学のキャンパスが沿線の西区に移転・統合されたことが利用者数を押し上げました。



JR九州の筑肥線を走る103系1500番台（大塚圭一郎撮影）



一方、筑肥線の筑前前原―唐津間は単線ですが、2024年度の1日当たり平均通過人員は5207人。JR九州が「大量輸送という観点で鉄道の特性が十分に発揮できていない」と判断するボーダーラインの2000人を大きく上回っている“合格点”ですが、1987年度の1日当たり7233人から28.0％減りました。

九州を訪れた筆者は、先頭部をJR九州のコーポレートカラーである赤色に装飾した103系1500番台に筑前前原から乗り込みました。出発した103系1500番台は主電動機（モーター）が爆音を奏でながら、キャベツ畑や田んぼの脇を力走します。4駅先の筑前深江（糸島市）を過ぎると、筑肥線は国道202号に沿った海外線を突き進みます。

車窓には瑠璃色の玄界灘が広がり、浜崎（唐津市）まではトンネルを除くとシーサイドビューが続きます。

その先では国の特別名勝で、日本三大松原の一つに数えられる「虹の松原」の周辺を通ります。広大な松浦川の橋を渡り、1966年に建てられた唐津城の模擬天守を眺めていると唐津に到着。多くの電車は唐津線に乗り入れ、隣の西唐津まで運行します。

「青い食パン」と出会う都会からの大先輩

10両編成でりんかい線を駆けてきた70-000形だけに、筑肥線へ移る先頭車の一部以外はお役御免になるのは「もったいない気がする」と東京臨海高速鉄道関係者は漏らします。ただ、福岡市地下鉄空港線に現行仕様では乗り入れられません。

というのも、福岡市地下鉄空港線に直通するために必要となる自動列車運転装置（ATO）とワンマン運転に対応していないからです。

ATOは運転士が運転席にあるボタンを押すと出発し、次の駅に自動的に停車する技術です。福岡市地下鉄では1981年の開業当初から実用化しています。これに着目したのが地元放送局のRKB毎日放送が1981年に制作し、TBS系列で放送されたテレビドラマ「お父さんの地下鉄」でした。

故川谷拓三さんが演じる主人公は、運転士を務めていた福岡市の路面電車が廃止後、運転士を続けたいとの願いをかなえて福岡市地下鉄の運転士に“栄転”します。しかしながら、地下鉄の運転士はボタンを押すだけの役割しかなかったという哀愁漂う役柄でした。

ところが、実は福岡市地下鉄空港線では2015年まで、ATO非搭載で手動運転が必要な電車が走っていました。それが当時乗り入れていた6両編成の103系1500番台でした。この車両で運行する場合には運転士に加え、車掌も乗務していたのです。

2015年にJR九州の305系が新たに導入されたことで、同303系を含めた直通車両はワンマン運転が可能なATO装備車両に統一されました。これらの車両は70-000形より後に登場したため“先祖返り”する必要はありません。さらに、70-000形はATOを備えていないため、あくまでも103系1500番台の置き換え用にとどまりました。

なお、福岡市交通局も空港線・箱崎線を走ってきた初代型車両1000系を、先頭部が青く彩られて切り立って「青い食パン」の愛称が付けられた新型車両4000系に順次置き換えています。

ともにニューフェースの4000系と70-000形の譲渡車両が筑前前原での停車中に顔を合わせるのは時間の問題です。それでも製造開始はそれぞれ2024年、1995年と30年弱の差があり、まるで“親子競演”のような車齢差となります。