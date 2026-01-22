元テレビ東京のフリーアナウンサー森香澄（30）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）に出演。美容ケアについて語った。

フリーになって得したこととして、「週3で美容メンテナンスができる」と挙げた森。

テレ東時代からスキンケアにこだわってはいたが「お金に限りがある。会社員なので」。しかし、現在は「もう行きたいサロン全部行けます。ネイルやって、まつ毛やって、眉毛やって、肌やって、髪やって、足もやって。色々やってたら足りないです時間が」と笑った。

月の美容代について問われると「多分引きます。結構いいバッグ買えそう」と語った。

実はテレ東時代、節約のために美容院代を「1回ケチった」ことがあり、それにより視聴者から「森の髪の毛がバサバサで見てられない」とクレームが。

「当時、情報番組を担当してたんですけど。その時のプロデューサーに“実は森の髪の毛がバサバサというクレームがめちゃくちゃ来ているから。今日から髪を下ろすのを禁止させてもらいたい。ごめんな”って。そこから絶対結ばないと出ちゃいけないっていう決まりになった」と話した。