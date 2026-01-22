ドジャース自主トレ

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が本拠地ドジャースタジアムでオフシーズンの自主トレを実施。21日（日本時間22日）、米記者が伝えた。スタジアムツアー中のファンに気づき、“神対応”する様子が話題を呼んでいる。

大谷は青いトレーニングシャツとショーツ、黒いベストを着用。トレーナーと共にグラウンドでショートダッシュやストレッチを繰り返し、体をほぐす様子が見られた。ファンの呼びかけに振り向き、軽く両手を振ると、「ギャー！」という悲鳴のような大歓声が沸き起こった。

米専門メディア「ドジャースネーション」のダグ・マケイン記者が自身のXで実際の動画を公開。文面では「ショウヘイ・オオタニがドジャースタジアムでツアー中のドジャースファンに手を振った。ファンは完全に大興奮。彼らの日を最高のものにした。大谷はオフのトレーニングをドジャースタジアムで行っている」と説明していた。

大谷は2025年シーズンに打率.282、55本塁打、102打点、146得点を記録。投手としても14試合に登板し、1勝1敗、防御率2.87、62奪三振をマークし、ワールドシリーズ連覇に貢献した。3月に行われるワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本代表にも選ばれている。



（THE ANSWER編集部）