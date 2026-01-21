この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が「関西の実像」に迫る：『なぜ今“関西”なのか？人生を変えたい人必見の新時代の不動産投資の主戦場を解説します！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が公開した動画『なぜ今“関西”なのか？人生を変えたい人必見の新時代の不動産投資の主戦場を解説します！』は、大阪や京都と聞いて多くの人が思い浮かべる「中心地こそ有望」という認識に対して、木村氏が明確に異なる視点を示す。



動画の軸にあるのは、不動産投資を「イメージ」ではなく「収益構造」で見る姿勢である。大阪駅や梅田、難波といった大阪の中心部は、再開発によって街の完成度は高まっているものの、その分価格は上昇しきっている。賃貸需要は安定しているが、利回りは低く、毎月の収益を積み上げる観点では慎重な判断が求められるという整理だ。



そこで木村氏は、大阪市内でも視点を少し外側へ移す。都心へのアクセスを確保しつつ、価格と賃料のバランスが成り立つエリアに目を向けることで、数字としての現実が見えやすくなると語る。動画では具体的な駅名を挙げながら解説が進むが、焦点は地名そのものではなく、そのエリアで需要が成立している理由に置かれている。



京都に関する話題では、都市の性格の違いがより鮮明になる。観光都市として知られる京都の中心部は、賃貸経営というよりも宿泊事業の比重が高い市場であり、賃貸投資とは前提条件が異なると木村氏は説明する。中心地の知名度と、収益性の高さが必ずしも一致しない点が強調される。



一方で、京都も視野を広げれば、学生やファミリーといった中長期の居住需要が見込めるエリアが存在する。中心を外した場所では、価格と需要の関係が比較的整理しやすく、賃貸事業として成立する余地が生まれるという見方だ。この構造は、大阪と京都の双方に共通するものとして語られている。



動画の終盤で示されるのは、「外側を見る視点」の重要性である。ただし、それは無条件に外へ向かうという意味ではない。中心を理解した上で周辺を見ることで、エリアの役割や特性が相対的に把握しやすくなるという考え方が提示されている。今回の動画は、関西での不動産投資を考える人にとって、都市の見方を整理する一つの材料として受け取ることができる内容である。