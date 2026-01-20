1月18日、6人組アイドルグループ「SixTONES」の郄地優吾が情報番組『サンデージャポン』（TBS系）に出演した。番組内での“ある発言”をめぐって、SNSをざわつかせている。

この日は、高市早苗首相の外交力をテーマに、首相が韓国の李在明大統領やイタリアのメローニ首相と会談した様子が紹介された。郄地は「石破さんのときとは大違いだな〜、というのが正直な感想」と、石破茂前首相の名前を出し、私見を述べた。

「郄地さんは『石破総理のときはスマホイジったり、誰ともしゃべらないで座ったままあいさつとか、見られたので』と石破前首相の外交姿勢を語り、一方で、高市首相については『パフォーマンスかもしれないけど、ああやって外交のものを届けてくれるというのは、なんか安心感がある。ちゃんと気づいてくれているなと、国の代表としては誇らしいかなと思いました』とコメントしていました」（スポーツ紙記者）

郄地の“首相比較”発言に関して、放送後のXでは

《郄地くんすごいな 政治勉強して自分の言葉で伝えて…尊敬する》

など、コメント力を称賛する声が上がっていた。しかし、その一方で、

《郄地優吾を政治関連のコメンテーターにしないで》

といった疑問を抱く声も見受けられた。郄地が政治の話題に言及したことをめぐって、賛否が分かれているようだ。

「2009年からバラエティ番組『スクール革命!』（日本テレビ系）に出演する郄地さんですが、天然なキャラクターやずれた言動から、自他ともに認める“おバカキャラ”が番組では浸透していました。しかし、2025年6月に『サンデージャポン』に初めて出演し、時事問題に言及するなど、これまでのイメージと異なる一面を見せたのです。郄地さんの成長を喜ぶファンも多いですが、現役アイドルが政治の話題にコメントすることに不安を抱くファンもいるようです」（芸能担当記者）

2020年にCDデビューしたSixTONESは、デビュー6周年を迎えた。周年イヤーとあって、1月17日の音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）や19日の『しゃべくり007』（同）に6人そろって出演するなど、グループでの露出を増やしている。それだけに、今回、郄地が出演したタイミングにはこんな指摘も。

「タレントが政治的な話題に言及し、SNSをざわつかせることは少なくありません。とくに、現在は衆議院の解散総選挙を高市首相が表明し、注目が集まっている時期です。郄地さんが石破前首相と高市首相を比べるような発言をしたため、ヒヤヒヤしたファンもいたのだと思われます。SixTONESにとって大事な時期に、情報番組での露出を増やすことに疑問を抱く向きもあるようです」（同前）

ファンは、バラエティで奮闘する郄地が見たいのかも。