¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡È³¹¥µ¥¤¥º¡É¤À¤â¤Î¡¢¤½¤ê¤ã½»Ì±¤âº¤ÏÇ¤¹¤ë¤Ï¤º¡£
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤ËÁ´ÊÆºÇÂçµé¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Àµ¼°¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·èÄê¤Ë¡¢ÃÏ¸µ½»Ì±¤Î´Ö¤Ç¤Ïº¤ÏÇ¤ÈÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍýÍ³¤Ï¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤¬ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ê¤¦¤¨¤Ë¡¢10¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤È¤¤¤¦ÅÓÊý¤â¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤À¤«¤é¡£
·ÐºÑ¸ú²Ì¤¬¸«¹þ¤á¤ë°ìÊý¤Ç¡¢À¸³è¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤ÎµðÂç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¥é¥é¥ß¡¼·´¥·¥ã¥¤¥¢¥óÆîÉô¤Ë¡¢È¯ÅÅ½ê¤È¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë2¤Ä¤Î»ÜÀß¤¬·úÀß¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯ÅÅ½ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¡ÖBFC Power¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖCheyenne Power Hub¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢TallGrass Energy¤¬³«È¯¤òÃ´Åö¡£¤³¤³¤ÇÈ¯ÅÅ¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤Ï¡¢AI¥¤¥ó¥Õ¥é´ë¶È¤ÎCrusoe¤¬·úÀß¤¹¤ë¡ÖProject Jade¡×¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¶¡µë¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Tallgrass¤ÈCrusoe¤Ï7·î¤ËÄó·È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ï½é´üÃÊ³¬¤Ç¤Ï1.6¥®¥¬¥ï¥Ã¥Èµ¬ÌÏ¤Ç²ÔÆ¯Í½Äê¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢ºÇÂç10¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Þ¤Ç³ÈÄ¥²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Wyoming Tribune Eagle»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Crusoe¤ÈTallgrass¤Ïº£Ç¯Âè1»ÍÈ¾´ü¤Ë¤â·úÀß¤ò³«»Ï¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ºÇ½é¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼»ÜÀß¤Ï2027Ç¯Ëö¤Þ¤Ç¤Ë²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
´°À®¤¹¤ì¤Ð¡¢Ã±°ì¤ÎAI¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³¹¤ò¤Ò¤È¤Äºî¤ë¥ì¥Ù¥ë¤ÎÂç¤¤µ
¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«ºÇÂçµé¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Inside Climate News¤¬Æþ¼ê¤·¤¿»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥¢¥ó»Ô¤ÎÆîÌó8¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó13km¡Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¥°¥é¥¹¡¦¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¤½¤¦¡£
Ìó600¥¨¡¼¥«¡¼¡ÊÌó243¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢5Åï¤Î¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤È2Åï¤ÎÉÕÂ°·ú²°¡¢´ØÏ¢¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀßÈ÷¤¬ºî¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ëÌó659¥¨¡¼¥«¡¼¡ÊÌó267¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡Ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë¡¢È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤¿¤Ä¤ÎÉßÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÅìµþ¥É¡¼¥àÌó110¸ÄÊ¬¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö»ÜÀß¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î³¹¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¶á¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏºÇÂç10¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Þ¤Ç³ÈÄ¥¤Ç¤¤ëÀß·×¤À¤È½ñ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤Î10¥®¥¬¥ï¥Ã¥È¤Ï¡¢¿ôÉ´ËüÀ¤ÂÓÊ¬¤ÎÅÅÎÏ¾ÃÈñÎÌ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬¡¢AI¤Î³Ø½¬¤ä¿äÏÀ¤ò¹Ô¤Ê¤¦µðÂç¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼·²¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
´üÂÔ¤µ¤ì¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤È½»Ì±¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉÔ°Â
¤³¤Î·×²è¤ò¾µÇ§¤·¤¿·´¤Î°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¸ÛÍÑ¤òÀ¸¤ß¡¢ÀÇ¼ý¤òÁý¤ä¤·¡¢Ä¹´üÅª¤Ê·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢·úÀßÍ½ÄêÃÏ¤Î¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥¢¥ó»Ô¤Ï¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°½£¤Î¼óÅÔ¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¸ý¤Ï6Ëü5000¿ÍÁ°¸å¤Ç¤¹¡£¼þÊÕ¤ÏÀÅ¤«¤ÊÇÀÂ¼¤ä½»ÂðÃÏ¡£¤½¤³¤ËÅìµþ¥É¡¼¥à110¸ÄÊ¬¤Î»ÜÀß¤¬¥É¡¼¥ó¤È¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ÍÏÇ¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä®¤ÎÍÍÁê¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´Ä¶¤Ê¤É¤Ø¤Î·üÇ°¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÎÂçÎÌ»ÈÍÑ¡¢¥¬¥¹¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ë¤è¤ëÂçµ¤±øÀ÷¡¢ÇÓ¿åÃÓ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ¤Ç¤â¡¢¥Ç¡¼¥¿¥»¥ó¥¿¡¼¤ÏÂçÎÌ¤Î¿å¤ò»È¤¤¡¢ÈùÎ³»Ò±øÀ÷¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÅÅµ¤Âå¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖAI¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸³è´Ä¶¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¡¢½»Ì±¤Ï¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ù¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
»ýÂ³²ÄÇ½¤ÏËÜÅö¤Ë¼Â¸½²ÄÇ½¡©
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«È¯Â¦¤âÂÐºö¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Crusoe¤Ï¡¢¿å¤ò½Û´ÄºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¥¯¥í¡¼¥º¥É¥ë¡¼¥×ÎäµÑ¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢È¯ÅÅ¤òÃ´¤¦Tallgrass Energy¤Ï¡¢CO₂¤òÃÏ²¼¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤ë²ó¼ý¡¦ÃùÎ±µ»½Ñ¡ÊCCS¡Ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¹½ÁÛ¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤â¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤Þ¤À·×²èÃÊ³¬¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë´Ä¶Éé²Ù¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤ß¤Ê¤¤¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
AI»þÂå¤ò»Ù¤¨¤ë¤Î¤Ï¤É¤³¤ÎÃ¯¤Ê¤Î¤«
AI¤ÎÈ¯Å¸¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¡¢»Ù¤¨¤ë¥¤¥ó¥Õ¥é¤âµðÂç²½¤Î°ìÅÓ¤ò¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÎ¢Â¦¤ÇÃ¯¤«¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ëâ²´ó¤»¤¬¤¤¤¯¤Î¤«¤â¡£Ã¯¤â¤¬win-win¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡©
¥ï¥¤¥ª¥ß¥ó¥°¤Ï¡¢AI»þÂå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È´Ä¶¤ÎÌäÂê¤ÎÍî¤È¤·½ê¤äºÇÅ¬°Æ¤òÃÎ¤ë¤¦¤¨¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
