¡ÚÂçÁêËÐ¡Û³Ê²¼¤ËÏ¢ÇÔ¡ÄÂç¤ÎÎ¤¤Ï¤Ê¤¼¶¯¹Ô½Ð¾ì¤ò·èÃÇ¤·¤¿¤Î¤«¡¡¸µÂç´Ø¤¬»ØÅ¦¤¹¤ëºÇ¶¯²£¹Ë¤Î¡Ö¸í»»¡×
¡¡¸½ÌòºÇ¶¯ÎÏ»Î¤Î¸í»»¤È¤Ï¡½¡½¡£ÂçÁêËÐ½é¾ì½ê£¹ÆüÌÜ¡Ê£±£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£µ¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬¾®·ë¼ã¸µ½Õ¡Ê£³£²¡á¹Ó¼®¡Ë¤Ë°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤ÆÄËº¨¤ÎÏ¢ÇÔ¡££³ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤éÂç¤¤¯¸åÂà¤·¤¿¡£¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£±¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÎÉÔÄ´¤ÎÍ×°ø¤òÅ°ÄìÊ¬ÀÏ¡£º¸¸ª¤Î¸Î¾ã¤Ë¤è¤ëµÙ¾ìÌÀ¤±¤Î²£¹Ë¤¬´Ù¤Ã¤¿àÍî¤È¤··êá¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤ÎÎ¤¤¬Í¥¾¡Áè¤¤¤«¤é°ìÅ¾¡¢µÙ¾ì´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©¤Á¹ç¤¤¤Î¤â¤í¼êÆÍ¤¤Ï°ÒÎÏ¤ò·ç¤¡¢¼ã¸µ½Õ¤ò²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£Áê¼êÆÀ°Õ¤Îº¸º¹¤·¤ò´ÊÃ±¤Ëµö¤¹¤È¡¢°ìÊýÅª¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡££²ÆüÂ³¤±¤Æ¤Î´°ÇÔ¡£¼èÁÈ¸å¤Ï¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢¤·¤Ã¤«¤êµ¤»ý¤Á¤ÈÂÎ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤È£¶Æü´Ö¤ò¼è¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¼«¤é¤Ë¸À¤¤Ê¹¤«¤»¤ë¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£±£±·î¤Î¶å½£¾ì½ê½ªÈ×¤Ëº¸¸ª¤òÉé½ý¤·¡¢Àé½©³Ú¤òµÙ¾ì¡£º£¾ì½êÁ°È¾¤Ï£±ÇÔ¤ÇÆ§¤ß¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Æü£¸ÆüÌÜ¤Î¼èÁÈ¤Ç°ÛÊÑ¤¬µ¯¤¤¿¡£ÅÚÉ¶²¼¤Ç¿³È½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÇìÇµÉÙ»Î¤ËÅÅ¼ÖÆ»¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿ÁêËÐ¤Ç¡¢Âç¤ÎÎ¤¤ÏÅÚÉ¶¤ò³ä¤ëÁ°¤«¤é´é¤ò¤·¤«¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸«¤¨¤¿¡£ÎÏ»Î¤ÏàÊÂ¤ÎÄË¤ßá¤Ê¤é´é¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡£ÅÅÎ®¤¬Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÄË¤ß¤¬Áö¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢È¿¼ÍÅª¤Ë½Ð¤ëÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÎ©¤Á¹ç¤¤¤ÇÅö¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢°µÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¾åÂÎ¤¬Éâ¤¡¢Áê¼ê¤Ë¶´¤ß¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¤ÎÎ¤ËÜÍè¤Î¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢±¦¤òº¹¤·¤Æº¸¤ÇÁê¼ê¤ÎÆ°¤¤ò»¦¤·¤Ê¤¬¤éÁ°¤Ë½Ð¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Îº¸¤¬»È¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÎÏ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ÁêËÐ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂç¤ÎÎ¤¤Ï¡¢¾ì½êÁ°¤«¤éÄ´À°ÉÔÂ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£Á´µÙ¤·¤Æ¼¡¤Î¾ì½ê¤«¤éÉüµ¢¤¹¤ëÁªÂò»è¤â¤¢¤Ã¤¿Ãæ¡¢¤Ê¤¼½Ð¾ì¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö»ä¤¬±¦Âç¶»¶Ú¤òÃÇÎö¤·¤¿»þ¤Ë¡ÊÉüµ¢Á°¤Î¡Ë·Î¸Å¤Ç¡Ø¤³¤ì¤Ê¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼ÂºÝ¤ËËÜ¾ì½ê¤ÎÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ë¾õ¶·¤ÎÃæ¤ÇÁêËÐ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ËÂÎ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¤¸í»»¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âç¤ÎÎ¤¤âÆ±ÍÍ¤Îà¥º¥ìá¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡³Ê²¼¤ËÏ¢ÇÔ¤·¡¢Í¥¾¡Áè¤¤¤Î¥È¥Ã¥×¤È¤Ï£²º¹¤Ë³ÈÂç¤·¤¿¡£¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤¹¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÁêËÐÆâÍÆ¤Ï°²½¤Î°ìÅÓ¡££²¾ì½êÏ¢Â³¤ÎÅÓÃæµÙ¾ì¤â¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÍ¥¾¡¥é¥¤¥ó¤Ï£³ÇÔ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î¥±¥¬¤Î°²½¤¬¿´ÇÛ¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏÂç¤ÎÎ¤¤Î¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊÁêËÐ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¡£¾¡¤Á¤ò½¦¤¤¤Ë¤¤¤¯ÁêËÐ¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¤¢¤È¤Ï»Õ¾¢¡ÊÆó½ê¥Î´Ø¿ÆÊý¡Ë¤ÈËÜ¿Í¤¬¤É¤¦È½ÃÇ¤¹¤ë¤«¡×¡£
¡¡¸½ÌòºÇÂ¿¤ÎÍ¥¾¡£µ²ó¤ò¸Ø¤ë²£¹Ë¤¬¡¢º£¸å¤ÎÎÏ»Î¿ÍÀ¸¤ò¤âº¸±¦¤¹¤ëÂç¤¤Ê´ôÏ©¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£