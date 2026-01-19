こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年1月19日は、コンパクトで軽量ながら18Vのパワフル性能を備え、DIYからちょっとした現場作業まで活躍するハイコーキの「インパクトドライバー FWH18DA」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

HiKOKI(ハイコーキ) 18V インパクトドライバー FWH18DA 2.0Ah バッテリー1個・充電器・ケース付 充電式 電動ドライバー FWH18DA（BG) 10,300円 （57％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトで軽量ながら18Vのパワフル性能を備えた、ハイコーキのインパクトドライバーが57％オフの大特価

HiKOKI（ハイコーキ）の「インパクトドライバー FWH18DA」は、本体質量が約1.3kgほどで長時間作業でも疲れにくく、腕力に自信のない人やDIY初心者にも使いやすいアイテムです。

狭い場所でも使いやすいコンパクトサイズなのに18Vのパワフル性能を備え、木材や家具の組み立て、屋外のネジ締め作業にも十分なパワーを発揮します。

コンパクトで取り回しやすいDAシリーズが、今なら57％オフの10,300円の大特価で販売中。

0〜2,700min・3,600minというスペックは、初心者〜中級者の様々な作業にマッチ。速度調整しやすい無断変速スイッチでコントロールも簡単です。

暗い場所でも手元を照らせる白色LEDライト付きで、高所や狭い空間での作業性がアップします。

カラープレートで自分好みにカスタマイズ可能

新型18Vリチウムイオン電池BSL1820M(18V 2.0Ah 残量表示付き)が標準付属。バッテリー残量がひと目で確認しやすいのは嬉しいポイントです。

さらに、別売部品のカラープレートを取付けることで自分好みにカスタマイズができます。

カラープレートを付け替えることで個性的なツールに変身。チームや現場ごとに色分けしておけば、工具の取り間違えを防ぐにも一役買ってくれますよ。

バッテリー、急速充電器、ケースが付属し、購入後すぐに使用できる充実したセット内容となっています。

「軽さ」と「パワー」のバランスが見事なコスパ重視モデルで、初めての1台やサブ機としてもおすすめのインパクトドライバーです。

