【ムーミン】機能美と遊び心をまとった新作ショルダーバッグは刺繍ポーチ付き！
機能美と大人の遊び心を纏う、新作ショルダーバッグが素敵な刺繍ポーチ付で登場。T2Oオンラインストアにて発売中。
＞＞＞ムーミンショルダーバッグをチェック！（写真10点）
『ムーミン』は、フィンランドの国民的作家であり、画家、芸術家であるトーベ・ヤンソンによってうみだされた。ムーミントロールやその仲間たちが繰り広げる物語は、60カ国以上の国々で翻訳出版されている。原作である小説、コミックス、絵本をもとにしたグッズやスポット、アニメーションなどは、本国フィンランドだけではなく、日本をはじめとする多くの国の人々に愛されている。
そんなムーミンの新作ショルダーバッグが、長く愛用いただける製品作りにこだわり、バッグの企画・製造・販売メーカーのティ・ツウ・オーから登場した。
トレンドに流されないスクエアフォルムと無駄のないデザインを組み合わせた本製品は、スマートなシルエットが、カジュアルにもフォーマルにも自然に溶け込む。
細部には、ニョロニョロが刻印されたボタンや、ムーミン、スナフキン、リトルミイの織りネームを配置。
さらに小物収納に便利な付属の刺繍ポーチ付など、遊び心を随所に閉じ込めたデザインになっている。
シンプルな装いにも自然に寄り添い、日常にさりげないアクセントを添えてくれる一品は、オンオフを問わず幅広いシーンで活躍。機能美と遊び心を兼ね備えた「大人のための新定番」として、日々の装いに寄り添う特別なバッグだ。
