17日、愛知県豊田市の集合住宅で女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、殺害されたのはこの部屋に住む42歳の会社員の女性であることが分かりました。



（リポート）

「（18日）午後2時過ぎです。現場のアパートにはシートがはられ、鑑識作業が行われています」



17日午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドで仰向けに倒れている女性の遺体が見つかり、警察は何者かが首を絞めたあと火をつけたとみて調べています。



