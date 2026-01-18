被害者は42歳女性と判明…集合住宅の一室で遺体が見つかった殺人放火事件 数日前に“金髪の男性”が現れ警察が出動
17日、愛知県豊田市の集合住宅で女性の遺体が見つかった殺人放火事件で、殺害されたのはこの部屋に住む42歳の会社員の女性であることが分かりました。
（リポート）
「（18日）午後2時過ぎです。現場のアパートにはシートがはられ、鑑識作業が行われています」
17日午前5時ごろ、豊田市東新町の集合住宅の一室が燃え、寝室のベッドで仰向けに倒れている女性の遺体が見つかり、警察は何者かが首を絞めたあと火をつけたとみて調べています。
近所の住民などによりますと、小川さんはこの部屋に1人で暮らしていますが、数日前に金髪の男性が「開けろ」などと叫びながら部屋のドアを蹴るなどし、警察が出動するトラブルとなっていたことが分かりました。
近所の住民：
「『開けろこの野郎』とドアを思いきり叩きながら、叫んでいた(と聞いた)」
「木曜日(15日)に仕事から帰ってきたのが午後7時くらいですかね。その時に警察の方が来てて、男性が騒いでいました。名前を呼んでましたね。部屋のほうに向かって呼んでいた」
警察は、小川さんが何らかのトラブルに巻き込まれた可能性があるとみて調べています。