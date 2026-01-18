猫が地球の未来を救う!?人手不足で「猫の手も借りたい」世界線に思わずニンマリ共感!!【作者インタビュー】
猫をモチーフとしたものを中心に、さまざまな漫画やイラストを描きX(旧Twitter)などに投稿しているシメジリンゴ( @matumatusimezi)さん。今回はそんなシメジリンゴさんのたくさんの作品のなかから、架空の近未来の日本が行った某政策を描いた「猫の手も借りたい」という漫画を紹介したい。また、作品についてもシメジリンゴさんに話を伺った。
本作「猫の手も借りたい」は、人口が1万人を切った未来の日本を舞台にした物語である。そのあらすじについて作者のシメジリンゴさんは、「少子高齢化が進み労働力が底をつきかけた結果、苦肉の策で猫の手も借りようとした、という内容です」と説明する。「『猫の手も借りたいってこのことを言うんだな』と思った」と制作当時の多忙な日々を振り返りながらも、シメジリンゴさんはその切実な実体験がユニークな設定の原点となったことを明かしてくれた。
本作のほかにもシメジリンゴさんは、猫をテーマにした作品を多く手がけている。
動物たちが人間と同じように暮らす世界で、人間の女の子"白ちゃん"と黒猫の"クロちゃん"が種族を超えて心を通わせる「しろとくろ」や、仕事に疲れたサラリーマンが夜の公園で猫と出会い、ささやかな温もりを取り戻していく「ねことごはん」。そして、夏の日差しの下で女の子と野良猫が無邪気に遊ぶひとときを切り取った「ある夏の思い出」…。
どの作品にも“人と猫”の距離がふっと近づく瞬間が描かれているが、とりわけ「ねことごはん」についてシメジリンゴさんは「生きているうえで誰しも一度は経験したことがあるようなことを、人間と猫に重ね合わせて描いているところがポイント」だと語っている。
また、「続編は今のところ考えてないですが、軽く設定はあるのでいつか描きたいです」と意欲を語るシメジリンゴさん。日常のささやかな感情を丁寧にすくい取った物語が、読む人の心に静かに寄り添ってくれる。ぜひ一度読んでみてほしい。
取材協力：シメジリンゴ(@matumatusimezi)
