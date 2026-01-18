【モンチッチ＆フレンズ】コスメシリーズ第2弾がモーリーファンタジー・PALOで展開中！
イオンファンタジーは、セキグチのおしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ「モンチッチ」の当社限定プライズゲーム用景品11アイテムを「モーリーファンタジー」「PALO」をはじめとするアミューズメント施設において1月16日（金）より順次展開する。
＞＞＞モンチッチ＆フレンズ コスメシリーズ第2弾をチェック！（写真13点）
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止したが、多くのファンの要望により1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7000万体以上を販売している。
世界中で幅広い年代に愛され、2024年に生誕50周年を迎えた「モンチッチ」のコスメシリーズ第2弾。今回は仲良しのモンチッチフレンズデザインも登場。モンチッチの顔のプリントがかわいらしいネイルチップやリップグロスなどコスメアイテムも豊富にラインナップしている。
優しいパステルカラーをベースにしたゆめかわいいデザインのモンチッチのグッズ11アイテム全25種類だ。
プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「モンチッチ＆フレンズゆめかわコスメシリーズ第1弾詰め合わせ」が抽選で各2名に当たるSNSキャンペーンが開催される。詳細は公式アカウントをご確認を。
（C）2026 Sekiguchi Co ., Ltd.
＞＞＞モンチッチ＆フレンズ コスメシリーズ第2弾をチェック！（写真13点）
『モンチッチ』は1974年にセキグチより発売された、おしゃぶりポーズとそばかすが可愛らしいぬいぐるみ。
体はぬいぐるみ、顔と手足はソフビ製という斬新さと可愛らしい姿に、発売と共に爆発的ブームを起こしまし、その翌年から海外へ輸出を行い世界中でモンチッチは大人気となった。
その後、1985年よりパリ以外では一時販売を休止したが、多くのファンの要望により1996年より再販を開始。時代にあわせて変化をしながら、1974年の発売から現在までに30か国以上・累計7000万体以上を販売している。
優しいパステルカラーをベースにしたゆめかわいいデザインのモンチッチのグッズ11アイテム全25種類だ。
プライズ用景品の展開を記念し、モーリーファンタジー公式X・Instagramでは「モンチッチ＆フレンズゆめかわコスメシリーズ第1弾詰め合わせ」が抽選で各2名に当たるSNSキャンペーンが開催される。詳細は公式アカウントをご確認を。
（C）2026 Sekiguchi Co ., Ltd.