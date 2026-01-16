べリエちゃん×piumが降臨。平成女児カルチャーがダークロマンに染まる新作コラボ

「平成女児カルチャー」の象徴として今なお愛されるべリエちゃんが、piumのダークでロマンティックな世界観と出会い、特別なコラボレーションが誕生しました。甘さの中にほんのり毒っ気を忍ばせたデザインは、懐かしさと新しさが共存する唯一無二の存在感。2026年2月より順次発売される本コレクションは、着るたび、持つたびにときめきを呼び覚ます、今の気分に寄り添うラインアップです♡

べリエちゃんを再構築した世界観

今回のコラボレーションでは、piumならではのダークロマンティックな感性で、べリエちゃんを大胆に再構築。

フリルやリボン、ハートモチーフを取り入れながらも、甘くなりすぎない絶妙なバランスが魅力です。

どこか影のあるガーリーさが、平成女児の記憶を呼び起こしつつ、今のファッションにも自然になじむデザインに仕上がっています。

小川桜花が魅せるRESEXXY×FILA別注♡フェミスポ新定番が登場

全ラインアップを一挙チェック

展開アイテムは全7種。pium×Mezzo Pianoベリエちゃんコットンフリルパーカーはホワイト/ピンク/ブラック×ピンク/ブラックの4色展開で12,000円(税込)。

ハートケーキロングTシャツはホワイト/ピンク/ブラックの3色で8,000円(税込)。

リップケースチャームはベビーピンク/ピンクの2色で6,000円(税込)。

コットンフリルトートはブラック/ピンクの2色で8,200円(税込)。

リボンベリエちゃんiphoneケースはiphone13/14/15兼用、iphone16対応で4,000円(税込)。

ステッカー2種は各500円(税込)で※POPUP、店舗限定商品です。

POPUPと限定ショッパー情報

2026年2月6日(金)～2月8日(日)には大阪でPOPUP STOREを開催。コラボアイテムを含む税込15,000円以上購入で、pium×mezzo piano juniorオリジナルショッパーをプレゼントします。

※数量限定、なくなり次第終了。web配布はありません。初日は事前入場整理券制となり、1月16日(金)20:00より配布予定です。

ときめきを連れてくる特別な一着

懐かしいだけじゃない、今の気分に寄り添うべリエちゃん×piumのコラボレーション。ファッションや小物を通して、自分だけの「かわいい」を更新できる特別なコレクションです。

数量限定やPOPUP限定アイテムも多く、出会えた瞬間が運命かも。心がときめくその一着を、ぜひこの機会に迎えてみてください♪