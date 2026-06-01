落ち着きのなかに遊び心がのぞく♡ まわりの視線を集める【大柄レトロ浴衣】特集

夏の装いといえば、浴衣。涼やかな見た目と伝統的な美しさにはどうしても惹かれてしまう...。そこで今回は、乃木坂46・金川紗耶とともに、まわりの視線を集める「大柄レトロ浴衣」をご紹介します！落ち着きのなかにのぞく遊び心がたまらない♡

夏と浴衣 金川紗耶が熱演 夏ならではの特別な装い、浴衣。いつもとは違うファッションだからこそとびっきり映えて、可愛い自分でいたい。 浴衣姿ならではのはんなりした品のよさや、守りたくなる儚さ、色気を感じる横顔など。Ray㋲・金川紗耶が魅せる夏のひとときを堪能あれ♡

大柄レトロ はんなり映える♡ まぶしいような木漏れ日が揺れる午後、約束したあの場所へ。 まわりの視線を集めるようなレトロで華やかな大柄に袖を通せば心が躍る、そんな1枚。みんなはほめてくれるかな。

Cordinate シックなグリーンに舞うたくさんの蝶やホワイト帯が華やかなポイントに 幸運の訪れを意味するアゲハ蝶が素敵な出会いを運んでくれるはず。 蝶々柄浴衣 11,999円、下駄 参考商品／ともにutatane 白帯 36,300円／竺仙 帯締め 参考商品／和風館ICHI カンカン帽／スタイリスト私物 撮影／北岡稔章（えるマネージメント・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）着つけ／吉田アヤ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／金川紗耶（本誌専属）

金川紗耶

Ray編集部 副編集長 小田和希子