ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ö°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹ðÇò
ÇÐÍ¥¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¡Ê42ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÈÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²û¤«¤·¥½¥ó¥°¤òÇ¯Âå½ç¤ËÀµ¤·¤¯ÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¡ÖHITSTER¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÖCAN YOU CELEBRATE¡©¡×¤ËÈ¯Çä»þ´ü¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤¬Ãæ2¤ÎÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ1¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢97Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸«»öÅªÃæ¡£MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¡Ö¥ê¥Ö¡¼¥È¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÎëÌÚÎ¼Ê¿¤È°ËÆ£±ÑÌÀ¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖDREAM STAGE¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÃæÂ¼ÎÑÌé¤ÈÃÓÅÄ¥¨¥é¥¤¥¶¤¬ÀëÅÁ¤ò·ó¤Í¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢²û¤«¤·¥½¥ó¥°¤òÇ¯Âå½ç¤ËÀµ¤·¤¯ÊÂ¤ÓÂØ¤¨¤ë¡ÖHITSTER¡×¤È¤¤¤¦¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
°Â¼¼ÆàÈþ·Ã¤Î¡ÖCAN YOU CELEBRATE¡©¡×¤ËÈ¯Çä»þ´ü¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥ÖÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¤³¤ì¤¬Ãæ2¤ÎÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Ãæ1¤Î»þ¤Ë¤Ï¤Þ¤À½Ð¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¿¤Ö¤ó¡¢97Ç¯¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¸«»öÅªÃæ¡£MC¤ÎóÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ï¤¹¤´¤¤¤Í¡×¤ÈÎëÌÚ¤Î»×¤¤Æþ¤ì¤Î¶¯¤µ¤ò¾Þ»¿¤·¤¿¡£