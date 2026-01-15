³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬·Ù¾â¡Ö¤½¤ÎÊÆ¥É¥ë¡¢»æÀÚ¤ìÆ±Á³¤Ç¤¹¡×µì»æÊ¾¤¬À¤³¦¤ÇµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¿¿¤ÎÍýÍ³
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÊÆ¥É¥ë½ªÎ»¡Û¥¿¥ó¥¹ÍÂ¶â¤¬»æÀÚ¤ì¤Ë¡©¥¢¥á¥ê¥«»æÊ¾¤òº£¤¹¤°¼êÊü¤¹¤Ù¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤Ç¡¢¸Å¤¤ÊÆ¥É¥ë»æÊ¾¤¬³¤³°¤ÎÂ¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¡Ö»æÀÚ¤ìÆ±Á³¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë´í¸±¤Ê¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
µÜÏÆ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢³¤³°¤Ç¡Ö¸Å¤¤»æÊ¾¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡¢Î¾ÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö2009Ç¯¤è¤êÁ°¤Î¥É¥ë¡×¤ä¡¢¿·¤·¤¤»æÊ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ì¤ä±ø¤ì¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Î¾ÂØ½ê¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËµÜÏÆ»á¼«¿È¤â¡¢Íî½ñ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¾ÂØ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿100¥É¥ë»æÊ¾¤ä¡¢µì»æÊ¾¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¥Ý¥ó¥É¤òÆ°²èÆâ¤Ç¼¨¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ïµì»¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«²á¤´¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï»ö¾ð¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£µÜÏÆ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Å¤¤»æÊ¾¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè°ì¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÄ¶Àº¹ª¤Êµ¶»¥¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥éー¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢µì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»æÊ¾¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¶ä¹Ô¤¬¸Å¤¤»æÊ¾¤ò¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¿·»¥¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö´ÔÎ®¥³¥¹¥È¡×¤ò·ù¤¬¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë¤ÎÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¥ëー¥È¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢»æÊ¾¤Î½Û´Ä¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤ËµÜÏÆ»á¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô·Ï¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡ÖCOPY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µ¶»¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¤Î¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¶ä¹Ô·Ï¤ÎÎ¾ÂØ²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¶»¥¤òÊ¿µ¤¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤µ¤¨¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Î¶â¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥É¥ë¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£µÜÏÆ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤Ï»æÊ¾¤Î¾õÂÖ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»æÊ¾¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤«¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀâ¤¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
µÜÏÆ»á¤Ï¤Þ¤º¡¢³¤³°¤Ç¡Ö¸Å¤¤»æÊ¾¤¬»È¤¨¤Ê¤¤¡¢Î¾ÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤ÌäÂê¡×¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¡Ö2009Ç¯¤è¤êÁ°¤Î¥É¥ë¡×¤ä¡¢¿·¤·¤¤»æÊ¾¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ì¤ä±ø¤ì¡¢½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Î¾ÂØ½ê¤äÅ¹ÊÞ¤Ç¼õ¤±¼è¤ê¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¼ÂºÝ¤ËµÜÏÆ»á¼«¿È¤â¡¢Íî½ñ¤¤¬¸¶°ø¤ÇÎ¾ÂØ¤òÃÇ¤é¤ì¤¿100¥É¥ë»æÊ¾¤ä¡¢µì»æÊ¾¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¤¥®¥ê¥¹¥Ý¥ó¥É¤òÆ°²èÆâ¤Ç¼¨¤·¡¢¤½¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë²òÀâ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ïµì»¥¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤¿¤áÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¸«²á¤´¤·¤¬¤Á¤À¤¬¡¢³¤³°¤Ç¤Ï»ö¾ð¤¬Á´¤¯°Û¤Ê¤ë¡£µÜÏÆ»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸Å¤¤»æÊ¾¤¬·É±ó¤µ¤ì¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï3¤Ä¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âè°ì¤Ë¡¢ËÌÄ«Á¯¤¬´ØÍ¿¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÄ¶Àº¹ª¤Êµ¶»¥¡Ö¥¹ー¥Ñー¥À¥éー¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤è¤ê¡¢µì¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î»æÊ¾¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£ÂèÆó¤Ë¡¢¸½ÃÏ¤Î¶ä¹Ô¤¬¸Å¤¤»æÊ¾¤ò¥¢¥á¥ê¥«ËÜ¹ñ¤ËÁ÷¤êÊÖ¤·¿·»¥¤Ë¸ò´¹¤¹¤ëºÝ¤Ë¤«¤«¤ë¡Ö´ÔÎ®¥³¥¹¥È¡×¤ò·ù¤¬¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤ÆÂè»°¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¹ñºÝÅª¤Êµ¬À©¶¯²½¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥ë¤ÎÊªÍýÅª¤Ê°ÜÆ°¥ëー¥È¤¬À©¸Â¤µ¤ì¡¢»æÊ¾¤Î½Û´Ä¼«ÂÎ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµó¤²¤¿¡£
¤µ¤é¤ËµÜÏÆ»á¤Ï¡¢¥¿¥¤¤Î¶õ¹Á¤Ë¤¢¤ë¶ä¹Ô·Ï¤ÎÎ¾ÂØ½ê¤ÇÎ¾ÂØ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÅÏ¤µ¤ì¤¿»æÊ¾¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡ÖCOPY¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿µ¶»¥¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥Ä¥¢ー»²²Ã¼Ô¤Î¾×·âÅª¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¶ä¹Ô·Ï¤ÎÎ¾ÂØ²°¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢µ¶»¥¤òÊ¿µ¤¤Ç½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿®Íê¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤Ç¤µ¤¨¥ê¥¹¥¯¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¼«Âð¤Î¶â¸Ë¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ¥É¥ë¤¬¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤Ë²ÁÃÍ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£µÜÏÆ»á¤ÏºÇ¸å¤Ë¡Ö³¤³°ÅÏ¹Ò¤ÎºÝ¤Ï»æÊ¾¤Î¾õÂÖ¤ò»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯»æÊ¾¤ò»È¤¤ÀÚ¤ë¤«¡¢¼ê¿ôÎÁ¤Î°Â¤¤¥Ç¥Ó¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¡×¤ÈÀâ¤¡¢Æ°²è¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬·Ù¾â¡ÖÇ¾¤ß¤½¤¬¥Ï¥Ã¥¯¤µ¤ìÂ³¤±¤ë¡×¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¤È¤¤¤¦¡í»ÅÁÈ¤ß¤Îæ«¡í
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬²òÀâ¡ª¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÊø²õ¤ÈÊÆ·³²ðÆþ¡¢¤½¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¡ÖÀ¤³¦ºÇÂç¤ÎÌýÅÄ¡×¤ò¤á¤°¤ëÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤È¤Ï
³¤³°ÉÔÆ°»ºÅê»ñ²È¤ÎµÜÏÆ¤µ¤»á¤¬²òÀâ¡ÖÇ¯¼ý1500Ëü±ß¤Ç¤âÅìµþ¤Ç¤ÏÍµÊ¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×ÀÇ¶â¤ÈÊª²Á¹â¤Î¸½¼Â
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
µÜÏÆ¤µ¤¡÷³¤³°ÉÔÆ°»º¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤È¤·¤Æ»ñ»º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÉÙÍµÁØ¡¢·Ð±Ä¼Ô¡¢Åê»ñ²È¤Ø¤Î»ñ»º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÂ¾¡¢³¤³°°Ü½»¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°ÅÐÏ¿¼Ô10Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤ÎYoutube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤µ¤¤Î³¤³°ÉÔÆ°»º¤·¤«¾¡¤¿¤ó¡×¤ò±¿±Ä