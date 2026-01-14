¡ÚÚå¤È×ÂÀ±¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸·ë¡Û½ôÀ±À¥Ì¾¥ì¥×¥ê¥«¡ª ¡È¤¢¤Î¥«ー¥Ê¥ó¥Ðー¡É¤â´°Á´ºÆ¸½¡ª ¥È¥è¥¿¡¦GR¥¹ー¥×¥é¡ÊSZ-R¡Ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Û
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Î¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤Ï¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò¼Ì¿¿¤È¥³¥á¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ØÊÔ½¸Éô¤¬¤ª¼ÙËâ¤·¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î°¦¼Ö¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î»£±Æ²ñ¾ì¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤ÎA PIT ¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¡£¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¡ØMF¥´ー¥¹¥È¡Ù¤ËÂ³¤¯¡¢¤·¤²¤Î½¨°ì»á¤Î¿·Ï¢ºÜÌ¡²è¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ê¤¹¤Ð¤ë¤È¤¹¤Ð¤ë¡Ë¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡ÖÂè69²ó¥âー¥Ë¥ó¥°¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¼ï¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Ë¤ÏÌó50Âæ¤â¤Î¼ÖÎ¾¤È¥ªー¥Êー¤¬½¸¤Þ¤ë¸¶ºî°¦¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿1Æü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ç¤Ï³Æ¼ÖÎ¾¤È¥ªー¥Êー¤µ¤ó¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥ªー¥Êー¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¤ªÌ¾Á°¡§¥±¥í½õ¤µ¤ó
Ç¯Îð¡§50Âå
¼ÖÎ¾Ì¾¡§¥È¥è¥¿¡¦GR¥¹ー¥×¥é
·¿¼°¡§SZ-R
Ç¯¼°¡§2020 Ç¯
½êÍÎò¡§5Ç¯È¾
¼ç¤Ê»ÈÍÑ¥·ー¥ó¡§¥É¥é¥¤¥Ö
¸½ºß¤Î°¦¼Ö¤òÁª¤ó¤À¡ÖºÇÂç¤ÎÍýÍ³¡×¤Ï¡©
¡ÖÀÎ70¥¹ー¥×¥é¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿··¿¤¬Éü³è¤¹¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ATÀßÄê¤·¤«¤Ê¤¤¡Ê2019Ç¯Åö»þ¡Ë¤¦¤¨¤Ë¡¢2¿Í¾è¤ê¤Ê¤Î¤Ç¹ØÆþ¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â¥Ç¥£ー¥éー¤Ç»î¾è¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤È¤³¤í³Ú¤·¤¹¤®¤ÆATÇû¤ê¤¬Á´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢2¥·ー¥¿ー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¡Ø¤Þ¤¡¤¤¤¤¤«¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ØÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×
°¦¼Ö¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢¥¹¥Ýー¥ÄÁö¹Ô¤¬³Ú¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
ºÇ½é¤Ë°¦¼Ö¤ò¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿ÍýÍ³¡¦¥¥Ã¥«¥±¤Ï¡©
¡Ö¡ØMF¥´ー¥¹¥È¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë½ôÀ±À¥Ì¾¤Î¥ì¥×¥ê¥«¥Þ¥·¥ó¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¥Ñー¥Ä¤Ï¤³¤³¡ª
³°Áõ
¡Ö½ãÀµ¤Î6Åô¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Î³°Áõ¡¦ÆâÁõ¤Ï¥Îー¥Þ¥ë¤Ç¤¹¡×
ÆâÁõ
¥¨¥ó¥¸¥ó´ØÏ¢
¡ÖBLITZ¤Î¥¿¥ïー¥Ðー¤Ï¡¢¥¹ー¥×¥é¤Î¥Ü¥Ç¥£¹äÀ¤¬¹â¤¤¤¿¤á¸ú²Ì¤Ï´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥ëー¥à¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¯¤é¤¤¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥à¥¹¤Î¥Ñ¥ïー¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥µ¥Ö¥³¥ó¡Ë¤Ï¡¢¤ª¼ê·Ú¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Î¤ï¤ê¤Ë15～20ps¤â¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤ó¤À¤È¤«¡£¥Þ¥Õ¥éー¤Ï½ãÀµ¤À¤È¥ê¥ä¥Ó¥åー¤ÎÇ÷ÎÏ¤¬¥¤¥Þ¥¤¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇBLITZ¤Î¥Þ¥Õ¥éー¥«¥Ã¥¿ー¤òÄÉ²Ã¤·¤ÆÂÀ¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Â¤Þ¤ï¤ê
¡Ö¥Û¥¤ー¥ë¤ÏWEDS¤Î11R¤Ç¤¹¡£¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÇSUPER GT¤Î¥Áー¥à´ÆÆÄ¤Ç¤â¤¢¤ëÏÆºå¼÷°ì¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿ÃÃÂ¤¥Û¥¤ー¥ë¤Ç¡¢GR¥¬¥ìー¥¸¤Ç¤·¤«¹ØÆþ¤Ç¤¤Ê¤¤ÀìÇäÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¤³¤ì¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¥«¥¹¥¿¥à¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤Ç´°À®¤«¤Ê¡© ¤È¤¯¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥¯¥ë¥Þ¡×¤È¤Ï¡©
¡Ö¿Í¤È¤Î±ï¤Ç¤¹¤Í¡×
¥Æー¥Þ¡§¡ÖÌ¡²è¡¡Úå¤È×ÂÀ±¡×ÅÐ¾ì¼Ö¼ï
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢A PIT¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè69²ó¥âー¥Ë¥ó¥°¥ßー¥Æ¥£¥ó¥° ¥Æー¥Þ : Ì¡²è ¡ÈÚå¤È×ÂÀ±¡É ÅÐ¾ì¼Ö¼ï¡×¤Ï¡¢Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥È¥è¥¿¡¦86¤ä¥¹¥Ð¥ë¡¦BRZ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¼ÖÎ¾¥ªー¥Êー¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿Ä«¸ÂÄê¤Î¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·ºî¡ØÚå¤È×ÂÀ±¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ØMF¥´ー¥¹¥È¡Ù¤ä¡ØÆ¬Ê¸»úD¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼Ö¼ï¤âÂçÀª½¸¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¬¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÏÃÂê¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±Å¹¤Ç¤Ï¡¢µì¼Ö¤äÆÃÄê¼Ö¼ï¤Î¥ªー¥Êー¥º¥ßー¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄê´üÅª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤ÏA PIT¥ªー¥È¥Ð¥Ã¥¯¥¹Åì±À¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³«ºÅ¾ì½ê¡§A PIT AUTOBACS SHINONOME¡Ê¢©135-0062¡¡ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶èÅì±À2-7-20¡Ë
¢¨º£¸å¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤ÈÍ½Äê¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª