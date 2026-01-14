½÷À¤ÎÀµ¼Ò°÷¿ô¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÄÂç³Ø¶µ¼ø¤¬Ž¢°ì¸«Ž¤´î¤Ð¤·¤¤¤¬Á´Á³´î¤Ù¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³¡Ú2025Ç¯12·îBEST¡Û
2025Ç¯12·î¤Ë¡¢¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¿Íµ¤µ»ö¥Ù¥¹¥È3¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢ÉôÌç¤ÎÂè2°Ì¤Ï¡½¡½¡£
¢§Âè1°Ì¡¡°ì²È4¿ÍŽ¤6¾ö°ì´Ö¤ËÊë¤é¤¹¶ì¶¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ä¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¤Î»³Ãæ¿Ìï¤µ¤ó¤ËŽ¤ÉÂµ¤¤ÎÉã¤Ï°å³ØÉô¿Ê³Ø¤òÁ¦¤á¤¿
¢§Âè2°Ì¡¡½÷À¤ÎÀµ¼Ò°÷¿ô¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ÄÂç³Ø¶µ¼ø¤¬Ž¢°ì¸«Ž¤´î¤Ð¤·¤¤¤¬Á´Á³´î¤Ù¤Ê¤¤Ž£¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¢§Âè3°Ì¡¡¥´¥ë¥Õ¤Ç¤â¥ï¥¤¥ó¤Ç¤â¹âµé¼Ö¤Ç¤â¤Ê¤¤¡Ä1000¿ÍÄ¶¤ÎÉÙÍµÁØ¤ò¸«¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿Ž¢ËÜÅö¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ñÌ£Ž£
¢£¡ÖÈóÀµµ¬Í¥°Ì¡×¤Î¹½Â¤¤¬Êø¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë
¡Ö½÷À¤ÏÈóÀµµ¬¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¤¡×¡£¤³¤ó¤Ê¡È¾ï¼±¡É¤¬¡¢¤¤¤ÞÀÅ¤«¤ËÊ¤¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤Ï¡¢·ëº§¤ä½Ð»º¤Ç¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¡¢·ë²ÌÅª¤ËÈóÀµµ¬¤Ø°Ü¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¡½¡½¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤¬¡ÖÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤ÎÆÃÄ§¡×¤È¤·¤Æ¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸½¼Â¤È¥º¥ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
64ºÐ°Ê²¼¤Î¸½ÌòÀ¤Âå¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î¤Û¤¦¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤ë¡ÈµÕÅ¾¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤â¤Ï¤ä¡Ö½÷À¡áÈóÀµµ¬¡×¤È¤¤¤¦Á°Äó¤Ç¿ÍºàÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¤ë»þÂå¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤ÊÑ²½¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÉ³²ò¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÁý²Ã
¿ÞÉ½1¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÈÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Î¿ä°Ü¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤½¤Îº¹¤¬½ù¡¹¤Ë¾®¤µ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï½÷À¤ÎÀµµ¬¤ÈÈóÀµµ¬¤Îº¹¤¬193Ëü¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï50Ëü¿Í¤Þ¤Ç½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤º¤«9¥«·î¤Çº¹¤¬4Ê¬¤Î1°Ê²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁý²Ã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤«¤é2025Ç¯9·î¤Þ¤Ç¤ÇÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬Ìó87Ëü¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£64ºÐ°Ê²¼¤Ï´°Á´¤ËµÕÅ¾
¼¡¤Ë¿ÞÉ½2¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤³¤ì¤Ï½÷À¤ò64ºÐ°Ê²¼¤Î¸½ÌòÁØ¤È65ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎðÁØ¤ËÊ¬¤±¤¿·ë²Ì¤Ç¤¹¡£
65ºÐ°Ê¾å¤Î¿Þ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈóÀµµ¬Ï«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Îº¹¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¿·¤¿¤ËÈóÀµµ¬¤ÇÆ¯¤¯¹âÎð½÷À¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½ÌòÁØ¤Ç¤Ï2025Ç¯2·î°Ê¹ß¤ËÀµµ¬¸ÛÍÑ¤Î¤Û¤¦¤¬ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ÌòÁØ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈóÀµµ¬¤Î¤Û¤¦¤¬Àµµ¬¤è¤ê¤âÂ¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£49ºÐ°Ê²¼¤Ç¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡ÈÀµµ¬Í¥°Ì¡É¤Ø
¤µ¤é¤Ë¤³¤ÎÊÑ²½¤ò¾Ü¤·¤¯¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸½ÌòÁØ¤òÇ¯ÎðÊÌ¤ËÊ¬¤±¤¿¤Î¤¬¿ÞÉ½3¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¸«¤ë¤È¡¢2025Ç¯¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢49ºÐ°Ê²¼¤ÇÀµµ¬¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤ëµÕÅ¾¸½¾Ý¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ50¡Á54ºÐ¡¢55¡Á64ºÐ¤Ç¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÈóÀµµ¬¸ÛÍÑÏ«Æ¯¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¤º§¡¦´ûº§¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡ÈµÕÅ¾¥Ý¥¤¥ó¥È¡É¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦
Â³¤¤¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢·ëº§¤ÎÍÌµ¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢·ëº§¸å¡¦½Ð»º¸å¤ËÀµµ¬¤«¤éÈóÀµµ¬¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂ¿¤¯¡¢¡Ö´ûº§½÷À¡áÈóÀµµ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬º¬¶¯¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Î¤«¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ì¤º§½÷À¤ÈÍÇÛ¶ö½÷À¤ËÊ¬¤±¤ÆÀµµ¬¡¦ÈóÀµµ¬¤Î¿ô¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¿ÞÉ½4¤È¿ÞÉ½5¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢Ì¤º§½÷À¤Î¿ÞÉ½4¤ò¸«¤ë¤È¡¢64ºÐ°Ê²¼¤Î¤¤¤º¤ì¤ÎÇ¯ÎðÁØ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢Àµµ¬¤Î¤Û¤¦¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¤º§½÷À¤Ï¼«¤é¼ýÆþ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤â¤È¤â¤ÈÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯³ä¹ç¤¬¹â¤¤·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤¬°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£´ûº§½÷À¤Ï40ÂåÁ°È¾¤¬¥Ü¡¼¥À¡¼
°ìÊý¡¢ÍÇÛ¶ö½÷À¡Ê¿ÞÉ½5¡Ë¤Ç¤ÏÍÍ»Ò¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
39ºÐ°Ê²¼¤Ç¤ÏÀµµ¬¤¬ÈóÀµµ¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢40ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÈóÀµµ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ã¤¤´ûº§½÷À¤ÏÀµµ¬¤¬Ãæ¿´¡¢40ºÐ°Ê¹ß¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¤¬Ãæ¿´¤È¤¤¤¦À¤Âå¥®¥ã¥Ã¥×¤¬Èó¾ï¤Ë¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤¢¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãæ¹âÇ¯¤Î´ûº§½÷À¤Ï¡¢½Ð»º´ü¤Ë¸½ºß¤Û¤ÉÎ¾Î©»Ù±çºö¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÀµµ¬¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢40¡Á44ºÐ¤Î´ûº§½÷À¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÁØ¤Ç¤Ï¡¢Àµµ¬¤ÈÈóÀµµ¬¤Îº¹¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î¤Ë¤ÏÀµµ¬¤ÈÈóÀµµ¬¤ÇÌó23Ëü¿Í¤Îº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ïº¹¤¬9Ëü¿Í¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾õ¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢40ÂåÁ°È¾¤Î´ûº§½÷À¤Ç¤âÀµµ¬¤¬Â¿¿ôÇÉ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£¤Ê¤¼µÕÅ¾¸½¾Ý¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤«
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î·ë²Ì¤ò´ÊÃ±¤Ë¤Þ¤È¤á¤ë¤È¡¢°Ê²¼¤Î4ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ 49ºÐ°Ê²¼¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËÀµµ¬Í¥°Ì
¢ Ì¤º§½÷À¤Ï64ºÐ°Ê²¼¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ÇÀµµ¬¤¬Â¿¿ôÇÉ
£ ´ûº§½÷À¤Ï39ºÐ°Ê²¼¤ÇÀµµ¬Í¥°Ì¡¢40ºÐ°Ê¾å¤ÏÈóÀµµ¬¤¬Ãæ¿´
¤ 40¡Á44ºÐ¤Î´ûº§ÁØ¤Ç¤Ïº¹¤¬µÞÂ®¤Ë½Ì¾®¤·¡¢¶á¤¯µÕÅ¾¤Î²ÄÇ½À¤â
¤³¤ì¤é¤Î·ë²Ì¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö½÷À¤ÏÈóÀµµ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¼ÂÂÖ¤È¥º¥ì»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤êÀµ¤·¤¯¤Ï¡¢¡ÖÃæ¹âÎðÁØ¤Ç¤ÏÈóÀµµ¬¤¬Â¿¤¤¡×¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÀµµ¬¤ÈÈóÀµµ¬¤ÎµÕÅ¾¸½¾Ý¡É¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÇØ·Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤Ä¤ÎÎ®¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍýÍ³¡¡§½Ð»º´ü¤Ë½÷À¤¬Î¥¿¦¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿
Âè°ì¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤¬¡È¼¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡É¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Âè1»Ò½Ð»º¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½÷À¤¬Î¥¿¦¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤Î·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤ÎÉáµÚ¤ä¡¢Î¾Î©»Ù±çºö¤Î¿»Æ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¹½Â¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÎ©¼Ò²ñÊÝ¾ã¡¦¿Í¸ýÌäÂê¸¦µæ½ê¡ÖÂè16²ó½ÐÀ¸Æ°¸þ´ðËÜÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Âè1»Ò½Ð»º¸å¤âÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë½÷À¤Î³ä¹ç¤Ï¡¢2000¡Á04Ç¯¤Î27.5¡ó¤«¤é¡¢2015¡Á19Ç¯¤Ç¤Ï69.5¡ó¤Ø¤ÈÇÜÁý°Ê¾å¤Ç¿ä°Ü¤·¡¢¢Âè1»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿½÷ÀÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á¡¢°é»ùµÙ¶ÈÀ©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ·ÑÂ³½¢¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2000¡Á04Ç¯¤Î15.3¡ó¤«¤é¡¢2015¡Á19Ç¯¤Î42.6¡ó¤Ø¤ÈÌó3ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½Ð»º¸å¤âÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆÉüµ¢¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë½÷À¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤è¤¯¡ÖÈóÀµµ¬¤«¤éÀµµ¬¤ØÅ¾´¹¤¹¤ë½÷À¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤â½Ð¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁíÌ³¾Ê¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡×¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢2011Ç¯°Ê¹ß¤ËÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Å¤é¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡ÈÈóÀµµ¬¤«¤éÀµµ¬¤Ø¤ÎÊÉ¡É¤Ï¹â¤¯¡¢º£²ó¤ÎÀµµ¬Áý²Ã¤Î¼ç°ø¤Ï¡¢¡Ö¼¤á¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤Ë¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤ë¤Û¤¦¤¬¼«Á³¤Ç¤¹¡£
¢£ÍýÍ³¢¡§¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤¬¡¢½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿
ÂèÆó¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´ÂÎ¤òÊ¤¤¦¿¼¹ï¤Ê¡È¿Í¼êÉÔÂ¡É¤Ç¤¹¡£
2010Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¼º¶ÈÎ¨¤ÏÄã²¼¡¢Í¸úµá¿ÍÇÜÎ¨¤Ï¾å¾º¤·¡¢Ï«Æ¯»Ô¾ì¤ÏÇä¤ê¼ê»Ô¾ì¤Ø¤È¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç°ì»þÅª¤Ë´Ë¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤Ï¤¹¤Ç¤Ë²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤ÏºÆ¤ÓÀÑ¶ËºÎÍÑ¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Äë¹ñ¥Ç¡¼¥¿¥Ð¥ó¥¯¤ÎÄ´ºº¡Ê2025Ç¯7·î¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤Î¿Í¼êÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ï50.8¡ó¤È¡¢È¾¿ô¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬¡Ö¿Í¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤¬¡È½÷À¤òÀµ¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¡É¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¿·Â´¡¦ÃæÅÓ¤È¤â¤Ë¡¢½÷À¤¬Àµµ¬¸ÛÍÑ¤È¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤â¡¢Àµ¼Ò°÷¤Îµá¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤¬½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑÁý²Ã¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£½÷ÀÀµ¼Ò°÷¤ÎÁý²Ã¤ò´î¤Ù¤Ê¤¤¥ï¥±
¤³¤¦¤·¤Æ¸«¤ë¤È¡¢³Î¤«¤Ë½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑ¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡Ö½÷À¤ÎÆ¯¤Êý¤¬Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ²þÁ±¤·¤¿¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤ÇÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î»º¶È¤ÇÀµ¼Ò°÷¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¡¢Á´»º¶È¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥±¥¢´ØÏ¢»º¶È¤Ç¤¹¡£
ÁíÌ³¾Ê¤Î¡ÖÏ«Æ¯ÎÏÄ´ºº¡×¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢2013Ç¯1·î¤È2025Ç¯9·î¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Î»º¶È¤Ç93Ëü¿Í¤âÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÆâÌõ¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤â½÷ÀÀµµ¬¸ÛÍÑ¼Ô¿ô¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±´ü´Ö¤Ç48Ëü¿Í¤Û¤ÉÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡Ö¥±¥¢Ï«Æ¯¡×¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î¥±¥¢´ØÏ¢»º¶È¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î¡ÖÄÂ¶â¹½Â¤´ðËÜÅý·×Ä´ºº¡×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¡¦²ð¸î»ö¶È¤ÇÆ¯¤¯½÷À¤Î·î¼ý¡Ê½êÄêÆâµëÍ¿³Û¡Ë¤ÎÊ¿¶ÑÃÍ¤ÏÁ´»º¶ÈÊ¿¶Ñ¤è¤ê¤âÌó7Ëü¡Á8Ëü±ßÄã¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Àµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¡¢¡ÖÄãÄÂ¶â¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑ¡×¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥±¥¢Ï«Æ¯¤Ï½÷ÀÈæÎ¨¤¬7¡Á8³ä¤ËÃ£¤¹¤ë¡Ö½÷À¤ËÊÐ¤Ã¤¿»º¶È¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÎÄÂ¶â¤¬Äã¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ë¸Â¤ê¡¢ÃË½÷´Ö¤ËÄÂ¶â³Êº¹¤¬½Ì¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¹½Â¤¤¬»Ä¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¥±¥¢»º¶È¤Ø¤Î½è¶ø²þÁ±¤¬½ÅÍ×
¤³¤³¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¿Àµµ¬¸ÛÍÑ¤ÎÁý²Ã¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÆâÌõ¤òÃúÇ«¤Ë¸«¤ë¤È¡¢¡Èæ³ÓÅªÄÂ¶â¤ÎÄã¤¤¥±¥¢»º¶È¤Ø¤Î½¸Ãæ¤ä¢»º¶È¹½Â¤¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÊÐºß¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤¬²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤«¤éÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡ÖÀµµ¬¸ÛÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¡¥±¥¢»º¶È¤Ø¤Î½è¶ø²þÁ±¤ä¢ÃË½÷¤ÇÊÐ¤ê¤ÎÂç¤¤¤»º¶È¤Î¹½Â¤²þ³×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼Á¤Î²þÁ±¡×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤ÎÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Áý¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¥µ¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¿È¤ò¾Ü¤·¤¯¸«¤ë¤È¡¢¼Á¤ÎÌÌ¤Ç²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¡Ö½÷À¤ÎÃÏ°Ì¤¬ËÜ¼ÁÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê½é¸ø³«Æü¡§2025Ç¯12·î18Æü¡Ë
----------
º´Æ£ °ìËá¡Ê¤µ¤È¤¦¡¦¤«¤º¤Þ¡Ë
Âó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£·Ä±þµÁ½ÎÂç³Ø¾¦³ØÉô¡¢Æ±Âç³Ø±¡¾¦³Ø¸¦µæ²ÊÇî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Çî»Î¡Ê¾¦³Ø¡Ë¡£ÀìÌç¤ÏÏ«Æ¯·ÐºÑ³Ø¡¦²ÈÂ²¤Î·ÐºÑ³Ø¡£¶áÇ¯¤Î¼ç¤Ê¸¦µæÀ®²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¡Ê1¡ËRelationship between marital status and body mass index in Japan. Rev Econ Household (2020). ¡Ê2¡ËUnhappy and Happy Obesity: A Comparative Study on the United States and China. J Happiness Stud 22, 1259-1285 (2021)¡¢¡Ê3¡ËDoes marriage improve subjective health in Japan?. JER 71, 247-286 (2020)¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡ÊÂó¿£Âç³ØÀ¯·Ð³ØÉô¶µ¼ø º´Æ£ °ìËá¡Ë