陸上自衛隊秋田駐屯地では二十歳の集いが行われました。



節目の年を迎えた11人の隊員が使命感を胸に、また新たなスタートを切りました。



秋田市にある陸上自衛隊秋田駐屯地で行われた二十歳の集い。



対象者は20人でしたが、訓練などがあり、13日は11人が出席しました。



小沼颯汰陸士長（横手市出身）

「自衛官として国を守るという崇高な使命とその責任を強く自覚し、国民、県民の皆様からの信頼と負託に応えられるように日々努力していこうと思います」





秋田駐屯地司令の清田裕幸一等陸佐は、人生の節目を迎えた隊員たちを祝福しました。清田裕幸一等陸佐「戦後最も厳しく複雑な安全保障環境、これに直面している状況に置いて、二十歳という節目を迎えたなか、皆さんには自衛官として、また一社会人として、さらに多くの責任が求められます」出席した隊員の中には、去年11月、これまでになかった任務、クマ対応の後方支援活動にあたった人もいます。関口葵陸士長（秋田市出身）「自衛官として、また社会人として、これからも自分らしさを大切にして、何事にも進んで取り組んでいきたいと思います」二十歳の節目を迎えた隊員たちは、使命感を胸に、また新たなスタートを切りました。