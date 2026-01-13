「フィーゴに続いてバラックも」元ドイツ代表レジェンドがモデルのパートナーと日本を満喫！ 東京、京都、北海道を巡った来日ショットに反響「うそー日本に来てたのかー」
元ドイツ代表のMFミヒャエル・バラック氏が、日本を満喫している。
１月12日に自身のインスタグラムを更新した。
「Fantastic Japan experience（素晴らしい日本の体験）」と綴り、パートナーであるモデルのソフィア・シュナイダーハンさんらとともに、京都の清水寺周辺や東京の明治神宮の南神門、北海道のニセコなどを巡った写真を公開している。
この投稿のコメント欄には、ファンから「親日家バラックさん」「フィーゴに続いてバラックも」「日本の冬を楽しんで」「うそー日本に来てたのかー！」「日本へようこそ」といった声が寄せられた。
ドイツのレジェンドは、日本観光を存分に楽しんだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】元ドイツ代表バラックの日本満喫ショット！
１月12日に自身のインスタグラムを更新した。
「Fantastic Japan experience（素晴らしい日本の体験）」と綴り、パートナーであるモデルのソフィア・シュナイダーハンさんらとともに、京都の清水寺周辺や東京の明治神宮の南神門、北海道のニセコなどを巡った写真を公開している。
この投稿のコメント欄には、ファンから「親日家バラックさん」「フィーゴに続いてバラックも」「日本の冬を楽しんで」「うそー日本に来てたのかー！」「日本へようこそ」といった声が寄せられた。
ドイツのレジェンドは、日本観光を存分に楽しんだようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】元ドイツ代表バラックの日本満喫ショット！