ドラマ考察系YouTuberの「ドラマ考察 トケル orz」が、「【パンチドランクウーマン】初回ドラマ考察 SixTONES ジェシー と 篠原涼子 の恋愛ドラマではない！ 結末最終回予想 脱獄まであとXX日」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『パンチドランク・ウーマン』について、主人公と殺人犯の関係性や事件の真相に関する独自の考察を展開した。

動画ではまず、本作が単なる恋愛ドラマではないと指摘。厳格な女刑務官・冬木こずえ（篠原涼子）が、父親殺しの容疑で収監された日下怜治（ジェシー）と出会い、人生を狂わせていく物語のあらすじを紹介。タイトルの「パンチドランク」がボクシング用語で、ダメージの蓄積によりまっすぐ歩けなくなる障害を指すことに触れ、これが規律正しく生きてきたこずえが、怜治との出会いを機に道を踏み外していく様を暗示しているのではないかと分析した。

動画の核心となるのが、怜治が「父親殺しの犯人ではない」という考察だ。怜治が犯行を否認も肯定もせず黙秘を続けている点や、弁護士に「なんとかしてくれ」と助けを求めている点を挙げ、「本当に犯人なら逃げる準備をするはずだが、ナイフの指紋を消していない」と指摘。これらの状況から、怜治は誰かを庇っているか、何らかの事情で真実を話せないのではないかとの見方を示した。

さらに、こずえと怜治の関係性についても深掘りする。過去の回想シーンでこずえと向き合っていた大学生らしき男性が、怜治の父親・春臣である可能性に言及。もしこずえがかつて春臣と恋仲であったなら、怜治はその恋人の息子ということになり、単純な恋愛関係に発展するとは考えにくいと主張。怜治に対するこずえの感情は「『恋』ではないのかもしれない」とし、母性や過去への贖罪といった複雑な感情が絡み合っている可能性を示唆した。やがて厳格な刑務官が「“悪女”へと変貌していく」というあらすじから、物語が予測不能な脱獄サスペンスへと展開していくことを予想し、動画を締めくくった。

