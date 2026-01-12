この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脱・税理士の菅原氏が受給年齢の分岐点を解説！『65歳からでは遅い！？実は早く貰わないと損してしまう年金の受け取り方について解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脱・税理士の菅原氏がYouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」で、『65歳からでは遅い！？実は早く貰わないと損してしまう年金の受け取り方について解説します。』と題した動画を公開した。本動画では、年金は65歳から受け取るものという一般的な認識に対し、繰り上げや繰り下げという選択肢を税金の視点から整理している点が特徴である。



年金は原則65歳から受給できるが、60歳から前倒しで受け取る繰り上げ受給や、70歳、75歳まで遅らせる繰り下げ受給を選ぶことも可能だ。菅原氏はまず、受給開始時期によって年金額がどのように変わるのかを丁寧に確認する。繰り上げの場合は1カ月早めるごとに0.4%減額され、繰り下げでは1カ月遅らせるごとに0.7%増額されるという基本的な仕組みが示される。



次に話題となるのが、どの年齢まで生きればどちらが得になるのかという損益分岐点である。具体的な例を用いながら、繰り上げと繰り下げを比較すると、おおよそ81～82歳前後が一つの目安になるという考え方が提示される。平均寿命だけを見ると繰り下げが有利に見えるが、ここで菅原氏は単純な総額比較だけでは判断できないと強調する。



その理由が税金だ。年金は雑所得として所得税と住民税の課税対象となり、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税が適用される。繰り下げ受給によって年間の年金額が増えると、税率も上がり、結果として手取りの割合が下がる可能性がある。一方、繰り上げ受給で年金額を抑えれば、税率が低くなり、手取り率が高まる場合があるという視点が示される。



さらに、菅原氏は年金以外の収入の有無にも触れる。給与や事業収入がある人は、その期間に年金を受け取ることで全体の所得が膨らみ、税負担が重くなるケースがある。そのため、収入がある間は年金を受給せず、収入が途絶えてから受給を開始するという考え方も紹介される。働き方や生活状況によって最適解が異なる点が、具体的なやり取りを通じて浮かび上がる。



動画全体を通じて印象的なのは、「長生きするかどうか」だけで結論を出さず、税金や他の収入、生活の前提条件を重ねて考える姿勢である。数値の説明はあるものの、最終的な判断は各自の状況次第であることが繰り返し示されており、続きの説明を動画で確認したくなる構成となっている。今回の動画は、年金の受給時期に迷う人が判断軸を整理する過程を理解する上で参考になる内容である。