脳科学者・茂木健一郎氏が喝破、西側メディアがイラン情勢を報じない“無意識の偏見”という構造の盲点
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
脳科学者の茂木健一郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「西側メディアは、なぜ現在進んでいるイランの「抗議運動」を報じることに及び腰なのか？」と題した動画を公開。西側メディアがイランの抗議運動を十分に報じない背景には、イスラム文化圏を画一的に捉える「文化的遠慮」と「偏見」があると指摘し、その問題点を鋭く批判した。
動画で茂木氏は、BBCをはじめとする西側メディアの報道が少ない現状に言及し、その根底には欧米社会がイスラムという存在に対し「遠慮する」という文化的背景があると分析する。しかし、この姿勢は「偏見なんだ」というイラン人女性によるSNS上の指摘を紹介し、西側が異文化を「十把一絡げにまとめてしまう」傾向こそが問題だと論じた。
茂木氏は、イランはペルシャ文化圏でありアラブとは民族も言語も異なると説明。さらにイスラム教自体も「スンニ派」や「シーア派」、さらには世俗化した考え方まで「いろんな動きがある」とその多様性を強調する。西側メディアは、この多様性を無視するため、現体制への抗議を「イスラム教そのものを批判しているように見える」と誤解し、報道をためらっていると推察。「それ自体が余計なお世話」であり、イラン国内の多様な人々を無視する行為だと断じた。
最後に茂木氏は、宗教や文化を一つのイメージで固定化せず「人間を見ること」が重要だと訴える。かつてイランに存在した自由で豊かな社会に触れ、「イランが発展して人々が幸せになったらそれに越したことはない」と述べ、偏見を乗り越え、多様性の中で人々を理解しようとする姿勢を求めた。
動画で茂木氏は、BBCをはじめとする西側メディアの報道が少ない現状に言及し、その根底には欧米社会がイスラムという存在に対し「遠慮する」という文化的背景があると分析する。しかし、この姿勢は「偏見なんだ」というイラン人女性によるSNS上の指摘を紹介し、西側が異文化を「十把一絡げにまとめてしまう」傾向こそが問題だと論じた。
茂木氏は、イランはペルシャ文化圏でありアラブとは民族も言語も異なると説明。さらにイスラム教自体も「スンニ派」や「シーア派」、さらには世俗化した考え方まで「いろんな動きがある」とその多様性を強調する。西側メディアは、この多様性を無視するため、現体制への抗議を「イスラム教そのものを批判しているように見える」と誤解し、報道をためらっていると推察。「それ自体が余計なお世話」であり、イラン国内の多様な人々を無視する行為だと断じた。
最後に茂木氏は、宗教や文化を一つのイメージで固定化せず「人間を見ること」が重要だと訴える。かつてイランに存在した自由で豊かな社会に触れ、「イランが発展して人々が幸せになったらそれに越したことはない」と述べ、偏見を乗り越え、多様性の中で人々を理解しようとする姿勢を求めた。
YouTubeの動画内容
関連記事
日常のマンネリ打破！茂木健一郎が語る「旅ラン」で心と体をリフレッシュする方法
脳科学者・茂木健一郎が実食レビュー。長崎・平戸の伝統菓子「ごぼう餅」「カステラ」の奥深い魅力
脳科学者・茂木健一郎氏が指摘、解散総選挙を縛る制度の盲点とは？英国の失敗に学ぶべきこと
チャンネル情報
一人ひとりの「個性」が活かせて、「自由」で、「創造的」な生き方ができるように、応援するような発信をしていきたいと思います。複雑な現代を生きるための、科学、社会、本、音楽、映画、文化、芸術、人間、コメディを扱う総合的な脳の教養のチャンネルです。人間の脳のこと、人工知能のこと、創造性のこと、個性のことなどを考えます。