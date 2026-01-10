「家でお父さんが弾いているのを見てカッコいいと思ったのが、ギターを始めたきっかけです。だから、いまも『この曲を弾いてみたい』というときに、お父さんに教わることもあります。ステージでギターを披露したときは、観てくれたお父さんが『上手くなったね』と連絡をくれました」

アイドル活動に加え、抜群の歌唱力と表現力を生かし、ミュージカル出演も続く奥田いろは。以前には、グループのYouTubeチャンネルの企画で路上ライブにも挑戦した。

「もちろん緊張しましたけど、やるしかないと思って（笑）。私を知っている方も、知らないけど歌を聴いて足を止めてくれる方もいらっしゃって。嬉しかったですね」

グループ加入からまもなく4年。変化を感じるときは？

「大きかったのは、（2024年上演のミュージカル）『ロミオ＆ジュリエット』に出させていただいたことです。グループの外の世界に、一人で戦いに行く気持ちでした。プレッシャーも戸惑いもありましたけど、選んでくださった方の期待に応えるために、誠実に全力で頑張るしかないと臨みました。学ぶことばかりの現場を経験したことで、グループのライブでも、自分がやりたい表現、理想に近づけたと思える瞬間があったんです。成長できているかも！ と思えて、嬉しかったですね」

20歳 2005年8月20日生まれ 千葉県出身 T157 2022年に5期生として乃木坂46に加入。抜群の歌唱力を生かして、2024年上演の『ロミオ＆ジュリエット』などのミュージカルでも活躍。2月9日から上演されるミュージカル『レイディ・ベス』への出演も決まっている。1月14日に5thアルバム『My respect』をリリース。そのほか最新情報は、公式X（@nogizaka46）、公式Instagram（@iroha_okuda_official）にて

