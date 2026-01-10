この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリカYouTuberのばも氏が運営するYouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「新型デリカD:5 S-AWCは何が凄い？AWCとの決定的な違い」と題した動画を公開。三菱自動車が誇る車両運動統合制御システム「S-AWC」について、従来型との違いを分かりやすく解説した。



動画でばも氏は、自身が所有する前期型デリカD:5に搭載されている「AWC（オールホイールコントロール）」と、現行型に搭載される「S-AWC（スーパーオールホイールコントロール）」の性能差について語る。従来のAWCは、「4WD」「ABS」「ASC（アクティブスタビリティコントロール）」といった各システムがそれぞれ独立して優秀に機能するものだったと説明した。



これに対し、新型デリカD:5に搭載されたS-AWCは、従来のシステムに「AYC（アクティブヨーコントロール）」を追加。AYCは、左右のタイヤにブレーキをかけることで車両の回転する力（ヨーモーメント）を制御し、コーナリング性能を高める機能である。ばも氏は、アウトランダーでS-AWCを体験した際、「比べ物にならないくらい曲がる」とその性能に衝撃を受けたと語る。



しかし、S-AWCの真価は単なる機能追加ではないとばも氏は指摘する。最大の進化は、これまで独立して作動していた4WD、ASC、ABS、そして新たに追加されたAYCという4つのシステムを、一つの頭脳（コンピューター）が統合的に制御するようになった点にある。「それぞれのスペシャリストたちを統括する、超すごいリーダーが現れた」と例え、これにより走行状況に応じて各システムが連携し、異次元の走行安定性と操縦性を実現していると解説した。



この統合制御によって、例えば片輪だけが雪道に乗るような不安定な状況でも、駆動力と制動力の両方を緻密にコントロールし、安定した走行が可能になる。S-AWCは、ミニバンの常識を覆すほどの走行性能をデリカD:5にもたらした、三菱自動車の技術の結晶であると言えるだろう。