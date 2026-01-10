【安楽亭】3日間限定で「飲み放題半額キャンペーン」開催！1月10日から12日はお得に楽しめるよ。

焼肉レストランの安楽亭では、2026年1月10日から12日の3連休に「飲み放題半額キャンペーン」を開催します（コスモス店、ぼたん店を除く）。

新年会やお祝い事にもぴったり

1月10日から12日までの期間中、焼肉と一緒に楽しめる飲み放題メニューが半額に。

ライトパックは、通常価格1450円（税込1595円）のところ、半額の725円（税込797円）で楽しめます。

また、生ビールパックは、通常価格1880円（税込2068円）が940円（税込1034円）に。

また、幹事必見のキャンペーンも別途実施中です。

6人以上でコースを利用すると、1人分が無料となるお得なキャンペーンです。

期間は、1月10日から31日まで。

プレミアムゴージャスコースを除く食べ放題各コースと、宴会コースが対象です。なお、食事をしない乳幼児や、年齢割引の利用者は人数対象外となります。

上記の各サービスの併用、割引券、その他クーポンとの併用はできません。

詳しくは、公式サイトから確認できます。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部