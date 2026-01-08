左手の薬指に、新たな決意が宿っていた。木幡初也騎手（３０）＝美浦・竹内＝が、昨年末に結婚していたことが分かった。お相手は都内在住の４歳年下の会社員女性。約６カ月の交際を経て、１２月２４日に婚姻届を提出した。「家族が増えましたし、より一層頑張らないといけないなと思います」。穏やかな笑顔で語る表情からは、充実した日々が伝わってくる。

お相手については「ＣＡＮＤＹ ＴＵＮＥの赤の子（立花琴未）や、生見愛瑠さん、宇垣美里さんに似ていると言われることが多いですね」（実際にご本人写真を見せていただくと、その評判にも納得でした）。父で元ＪＲＡ騎手、現在は杉浦厩舎で助手を務める木幡初広氏も、紹介した際は「デレデレでしたね（笑）」と目を細めたという。

挙式の予定はなく、新婚旅行も「時間が合えば１泊２日くらいで」と現実的。競馬中心の生活の中で無理のない形を選んだ。「環境もガラッと変わるので、よりいっそう競馬を頑張りたい」。家庭という新たな支えを得て迎える２６年。デビュー１３年目・木幡初也はさらなる飛躍を誓っている。