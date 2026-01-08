¡íµóÆ°ÉÔ¿³Ì¡ºÍ¡í¤ÇÍ¥¾¡!!!¡¡M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¿·²¦¼Ô¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Öº£¸å¤ÎÌîË¾¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ¡¦ÁðÌîµå¥Ä¥¢¡¼¡×
¡Êº¸¡ËÀÖÌÚ Íµ ¡ÖÌîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½õ¤Ã¿Í¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¡Ê±¦¡Ë¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡ÖËÍ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¿³È½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡×
»Ë¾åºÇÂ¿1Ëü1521ÁÈ¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ì¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¡£"¥á¥¬¥Í¤Î¥Ñ¡¼¥Þ"¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤È"Íç´ã¤Î¥Ð¥±¥â¥Î"ÀÖÌÚ Íµ¤µ¤ó¤òÄ¾·â¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¤ÈÀÖÌÚ Íµ
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú·è¾¡ÅöÆü¤Ë2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤ò·èÄê¡Û
¡½¡½Í¥¾¡¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£·è¾¡¤ÇÈäÏª¤·¤¿1ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡Ö¥ê¥ó¥°¥¢¥Ê¡×¤â¡¢ºÇ½ª·èÀï¤ÇÈäÏª¤·¤¿2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¡Ö¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¡×¤â¡¢¤É¤Á¤é¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
ÀÖÌÚ¡¡¤¤¤ä¤¢¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¦¥±¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£
¤¤à¤é¡¡ËÍ¤¿¤Á¤ÏÄ©Àï¼Ô¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¦¥±¤Æ½ª¤ï¤í¤¦¤Ê¡×¤È³«¤Ä¾¤Ã¤Æ¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤È¤Ï¿³ºº°÷¤Î¹¥¤ß¤«¤Ê¤È¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Î¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÀÖÌÚ¡¡ËÜÅö¤Ë¡£¥¨¥Ð¡¼¥¹¤µ¤ó¤â¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤µ¤ó¤â¡¢1ËÜÌÜ¤È2ËÜÌÜ¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦¤Î¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¸«¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡Á¡×¤È¡£
¤¤à¤é¡¡¼«Ê¬¤ÏµÕ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤ÊÌÌÇò¤¤¤Ê¤¢¡×¤È´¶¿´¤·¤¿¤±¤É¤Ê¡£¤¦¤Á¤é¤È¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤«¤é¤µ¡£
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤é¤Î¥Í¥¿¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãºî¤ê¹þ¤ó¤ÀÂæËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁÇºà¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤Á¤ç¤¤Â¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
¤¤à¤é¡¡ÀÖÌÚ¼«ÂÎ¤¬ÁÇºà½Å»ë¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½¥Í¥¿ºî¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤à¤é¡¡¤Þ¤º¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¤Õ¤¿¤ê¤Ç»ý¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¤Í¡£¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤¿¤Ó¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÊÑ¤¨¤Æ¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´°À®·Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
ÀÖÌÚ¡¡2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤â¡¢M-1·è¾¡2ÆüÁ°¤Î¶âÍËÆü¤ÎÌëÃæ3»þ¤Þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÈÖÁ°Æü¤ÎÅÚÍËÆü¤Ë¡¢ºÇ½ªÄ´À°¤ò·ó¤Í¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥¦¥±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÀÖÌÚ¡¡¤¢¤ì¤Ï¾Ç¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤½¤³¤Ç»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¥¦¥±¤¿½à·è¾¡¤Î·Á¤ËÌá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½1ËÜÌÜ¤ÇÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬µóÆ°ÉÔ¿³¤È¤¤¤¦¥Õ¥ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é2ËÜÌÜ¤Î¥Í¥¿¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤âÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤É¤Î¥Í¥¿¤ò¤ä¤ë¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÀÖÌÚ¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢·è¾¡ÅöÆü¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤Æ¡¢ËÍ¤¬¡Ö2ËÜÌÜ¤Ï¥Ó¥Ð¥ê¡¼¥Ò¥ë¥º¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È½é¤á¤Æ¸À¤ï¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ÎÄó°Æ¤¬Í¥¾¡¤ò°ú¤´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡ËÍ¤Ï¤¤Ã¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÀÖÌÚ¤Î²£¤Ç¡Ö¤³¤¤¤Ä¤Î´é¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤â¤í¤¤¤Ê¡Á¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡£¡Ö1ËÜÌÜ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÏºÇ½ª·èÀï¤Ç²¿¤ò¸«¤¿¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡¤½¤ì¤Ê¤é¥Ó¥Ð¥ê¡¼¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ú¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁêÊý¤Î´é¤¬¹¥¤¡Û
¡½¡½ÀèÇÚ¤È¸åÇÚ¤È¤¤¤¦´Ø·¸¤Î¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ö¤·¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤ÏÀÎ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥»¥ó¥¹¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¹â¹»ºÇ¸å¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ë¡£¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈ¯µÕÅ¾¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡ËÍ¤Ï¾®¤µ¤¤º¢¤«¤éÌÜÎ©¤Á¤¿¤¬¤ê²°¤Ç¡¢¾Íè¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤«µÈËÜ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¾®³Ø¹»¤Îº¢¤Ë½Ð¤Ã»õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÄü¤á¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤¤à¤é¤µ¤ó¤ÏÂç³Ø»þÂå¤ËÍî¸ì¸¦µæÉô¤ËÆþ¤ê¡¢ÃÏ¸µ¡¦°¦É²¤Ç¤ÏÍÌ¾¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¤¤à¤é¡¡¼þ°Ï¤ò¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ËÇ³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£°¦É²¤Ç¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥±¡¼¥Ö¥ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡£¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤¢¤ì¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤½¤³Ì¾¤ò¤Ï¤»¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½NSCºß³ØÃæ¤Ë¤Ï500¿Í¤ÎÀ¸ÅÌ¤ÎÃæ¤Ç1°Ì¤ò¼è¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡£
¤¤à¤é¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢Æ±´ü¤Î¤¹¤´¤¤¤ä¤Ä¤é¤¬¼¡Âè¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤Æ¡£·ë¶É¡¢ËÍ¤Ï¡Ö¤ª»³¤ÎÂç¾¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤âÂç³Ø¤ÇÁðÌîµå¥µ¡¼¥¯¥ë¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¡¢¡Ö¤ª»³¤ÎÂç¾¡×¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤Ø¤¿¤¯¤½¤Ê¤Î¤Ë4ÈÖ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤È¤âÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡£Ê·°Ïµ¤¤Î°¤¤¾®·àÃÄ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤â¤Û¤«¤ÎÉô°÷¤Ë¿²¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡£
ÀÖÌÚ¡¡¤¢¤ì¤Ï¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é°ìÈ¯µÕÅ¾¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤¬1Ç¯¸åÇÚ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢NSC¤ÏÂ´¶È¸å¤ËÀèÇÚ¤¬¸åÇÚ¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬±ï¤Ç½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡Æ±´ü¤¬¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤¤ä¤Ä¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¡¢ÀÖÌÚ¤¬Â´¶È¤·¤Æ¥Ô¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÏ¢Íí¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÀèÇÚ¤«¤é¤ÎÇ®Îõ¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¶»¤Ë¶Á¤¤¤¿¤È¡£
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤Ï²ò»¶¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¤¤à¤é¡¡¤ª¤¤¡ª
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¤¤à¤é¤µ¤ó¤¬´¶¤¸¤ëÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Î°ìÈÖ¤ÎÌÌÇò¤µ¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ç¤¹¤«¡©
¤¤à¤é¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´é¤Ç¤¹¤è¡£¾ï¤ËµóÆ°ÉÔ¿³¤Ç¤³¤ó¤Ê¤ËÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¤ä¤Ä¡¢¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡©¡¡ËÜÅö¤ËÌÌÇò¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤â»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£
¡½¡½M-1Ä¾¸å¡¢ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤¬¥ª¥¢¥·¥¹¤Î¥Î¥¨¥ë¡¦¥®¥ã¥é¥¬¡¼¤ä¾¾Èø¥¹¥º¥¤µ¤ó¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤¬SNS¤Ç¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
ÀÖÌÚ¡¡ºÇ¶á¡¢ÍÌ¾¤ÊÊý¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤±¤É¡¢¶²½Ì¤Ç¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¤«¤é¤Í¡£¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¤¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ê¤ó¤«1¥õ·îÈ¾ÃÖ¤¤Ë¶¯¤á¤Î¥Ñ¡¼¥Þ¤òÅö¤Æ¤Æ¡¢É¬»à¤ËÌÜÎ©¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡£¡Ú¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤Î¥¹¥Þ¥Û¥Í¥¿¤Ë¥É¥¥ê¡Û
¡½¡½¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï°ÊÁ°¡¢·ëÀ®3Ç¯ÌÜ¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·è¾¡¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Þ¤Ç¤½¤³¤«¤é7Ç¯¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤à¤é¡¡À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤â¤Á¤í¤óµëÎÁ¤â²¼¤¬¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¶ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿º£¤À¤«¤é¤³¤½¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤Î7Ç¯¤ÏÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¡£
¤¤à¤é¥Ð¥ó¥É¡¡1990Ç¯1·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£NSCÂçºå 36´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó´Õ¾Þ¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¡£ÆÃµ»¤Ï¥®¥¿¡¼¡¢¥Ù¡¼¥¹¡¢»Ò¶¡¤ËºÇÂ®¤Çµ¤¤ËÆþ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡½¡½°ÊÁ°¤Î¤¤à¤é¤µ¤ó¤Ï¤â¤Ã¤ÈÁ°¤Ë½Ð¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡©
¤¤à¤é¡¡º£¤â½Ð¤Þ¤¹¤è¡£½Ð¤ë¤È¤¤Ï½Ð¤ë¤·¡¢½Ð¤Ê¤¤¤È¤¤â¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÌÌÇò¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡½¡½ÀÖÌÚ¤µ¤ó¤Ï·è¾¡¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤á¤Ë²¿¤«³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀÖÌÚ¡¡¤¦¡¼¤ó......¡£ËÍ¤Ï²¿¤âÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¤à¤é¡¡¤½¤ì¤¬¤³¤¤¤Ä¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
ÀÖÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¥Í¥¿¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢²È¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤¤à¤é¡¡Êü¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¡¢¤º¡¼¤Ã¤È¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
ÀÖÌÚ¡¡¥¹¥Þ¥Û¤Ã¤Æ¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÜÅö¤Ë¸«±þ¤¨¤¬¤¢¤ê¤¹¤®¤Æ¡£°ìÆü¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¡£¥²¡¼¥à¤â±ä¡¹¤È¤ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢¥¢¥×¥ê¤ò²¿ÅÙ¤â¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¿ôÆü¤¿¤Ä¤È¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Æ¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¥²¡¼¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Î¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ë¥É¥ó¥Ç¥³¥ë¥Æ¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»É¤µ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£´°Á´¤Ë¥¹¥Þ¥Û°ÍÂ¸¾É¤À¤è¡£¡ÚM-1¥É¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¡Û
¡½¡½¤µ¤Æ¡¢Í¥¾¡¤·¤Æ¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡¢·è¾¡ÍâÆü¤Ë¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¡¼¶É¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ¡¡ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë·ÝÇ½¿Í¤ÎÊý¤Ë¤â°®¼ê¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î·ÚÉô¡Ê¿¿°ì¡Ë¥¢¥Ê¤È¤«¡£
¤¤à¤é¡¡ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤ÊÀõ¹á Í£¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£
¡½¡½¤À¤ó¤À¤óÇä¤ì¤Ã»Ò¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤«È´¤±¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Þ¤À¸½¼Â´¶¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢³¹¤Ç¤âÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÌÚ Íµ¡Ê¤¢¤«¤®¡¦¤æ¤¦¡Ë¡¡1991Ç¯10·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¼¢²ì¸©½Ð¿È¡£NSCÂçºå 37´üÀ¸¡£¼ñÌ£¤ÏÌîµå¡¢¶õ¼ê¡¢¼Â¶·¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥×¥íÌîµå¡¢¼¢²ì¤Î¹â¹»Ìîµå¡£ÆÃµ»¤Ï¥Ú¥ó²ó¤·¡¢¶õ¼ê¤ÎÈÄ³ä¤ê¡¢²Î
¡½¡½¤¹¤Æ¤¤Ê½Ð²ñ¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¹¥¤¤Ê½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ï¡©
ÀÖÌÚ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤¡£
¡½¡½¤Û¤«¤Ï¡©
ÀÖÌÚ¡¡¤«¤ï¤¤¤¤......¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¡£µÜ粼¤¢¤ª¤¤¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¿Í¤¬¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡ÀäÂÐ¤Ë¾ù¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¥í¥ó¥°¥Ø¥¢¡£¤½¤ì¤µ¤¨Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤Û¤«¤Ï¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡£
¡½¡½´é¤Î¹¥¤ß¤Ï¡©
¤¤à¤é¡¡ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ¸å¤Ëº£¸å¤ÎÌîË¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤à¤é¤µ¤ó¤Ïº£Ç¯¡¢Ç¯ÃË¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¤¤à¤é¡¡¤½¤¦¡¢Ç¯ÃË¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇËÜÅö¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÀÖÌÚ¡¡ËÍ¤ÏÌîµå¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÇÌîµå¤¬¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¤è¤·¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¦ÁðÌîµå¥Ä¥¢¡¼¤¹¤ë¤«¡£
ÀÖÌÚ¡¡¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢½õ¤Ã¿Í¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤à¤é¡¡¤¸¤ã¤¢¡¢ËÍ¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¿³È½¤ò¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤ª¾Ð¤¤¤ÈÁðÌîµå¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¥¥ó¥Þ¥µ¥¿¥«¡¡»£±Æ¡¿»³¾åÆÁ¹¬