この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資チャンネル「きむ兄の脱・しくじり不動産 ~失敗脱出大学~」で公開された動画『【結論】都心・郊外・地方を比較して分かった“プロが本当に買うエリア”とは？』では、不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、都心神話に潜む誤解と、今後注目すべき投資エリアの考え方を整理している。



動画の冒頭で木村氏は、「東京で空き家が増えている」という事実を取り上げる。人口が多い都市ほど空き家は少ないという見方は根強いが、同氏はこれを不動産投資における典型的な誤解だと指摘する。重要なのは人口の多寡ではなく、需要に対してどれだけ供給があるかというバランスである。供給が需要を上回れば、場所が東京であっても空き家は増えるという考え方だ。



さらに、東京で空き家が増える背景として、高齢化と相続の問題が挙げられる。都内でも長年住まれてきた住宅が相続をきっかけに使われなくなり、管理や活用が進まないまま放置されるケースが少なくない。こうした空き家は、街の印象や地域経済にも影響を与える要因になり得ると木村氏は語る。



その一方で、動画の後半では視点を変え、「地方都市」に目を向ける重要性が示される。東京一極集中の裏で、再開発や交通インフラ整備が進む地方都市が存在し、価格と収益性のバランスという観点では魅力的なエリアがあるという考え方だ。木村氏は、駅前再開発が進む宇都宮市の事例を挙げながら、地方都市が持つポテンシャルを解説している。



また、建物と土地の価値の違いにも言及される。建物は年数とともに会計上の価値が下がる一方、土地は路線価を基準に一定の評価が残りやすい。この特性を踏まえて購入と出口を設計することで、地方であっても収益と資産性の両立を目指す考え方が語られている点は印象的だ。



都心・郊外・地方を単純に良し悪しで分けるのではなく、それぞれの需給構造や将来性をどう見極めるか。本動画は、「東京だから安心」という固定観念を問い直し、不動産投資を冷静に考えるための視点を提示している。本編は、エリア選びに悩む投資検討層にとっても有用な指針となるはずだ。