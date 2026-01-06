この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が見抜く！FIREに導く逆算思考『家賃収入が毎月100万円あってもFIREはできない！不動産投資で確実にFIREするための最短ルートを徹底解説！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【家賃収入が毎月100万円あってもFIREはできない！不動産投資で確実にFIREするための最短ルートを徹底解説！』と題した動画を公開した。多くの人が憧れるFIRE（経済的自立と早期リタイア）について、不動産投資を活用して現実的に近づくためのロードマップを解説している。



木村氏はまず、FIREを「会社の給与に頼らず、自分の収入で生活の選択権を持つ状態」と捉え直す。働くか休むかを自分で決められるだけの仕組みを先に作ることが本質であり、憧れの言葉で終わらせない姿勢が一貫している。



その手段として木村氏が強く押すのが不動産投資だ。理由は、家賃という契約ベースの収入が積み上がりやすく、計画に落とし込みやすいからである。株や投資信託のように値動きや再投資の前提が絡むものを「生活費の代わりになる収入」に転換しようとすると、必要資本の大きさが壁になりやすい。FIREを狙うなら、最初から遠回りの道を選ぶなという主張が通底している。



動画の中心は、FIREを願望から設計に変える3つのステップである。最初に求められるのは、達成後のゴールを具体的にイメージすることだ。会社員の現実に合わせて目標を小さくまとめるのではなく、本当にどう暮らしたいのかを先に置くべきだと木村氏は促す。次に必要なのは、必要資金を数値化する工程である。ここで木村氏が繰り返すのは、家賃収入そのものではなく返済や経費を差し引いた「利益」で考えろという点だ。家賃が増えても手元に残らなければ意味がないため、目標にすべきは残る数字であるという整理が入る。そして最後に、その利益から逆算して購入プランを組む段階へ進む。目標を小さな単位に分解し、どのような物件をどれだけ積み上げるのかを計算で固めていくことで、夢の話が具体的な作業へ切り替わっていく。



さらに木村氏は、買い進め方を初期・中期・成熟と段階で捉える考え方にも触れる。序盤から派手な一発を狙うより、まずは利益が残る形を作り、次に効率を上げ、最後に金融機関との向き合い方まで含めて事業として強くしていく。この順番を崩すと、途中で資金が尽きたり、判断が鈍ったりして失速しやすいという見立てがある。



金利上昇の不安についても、感情ではなく試算で扱うべきだという立場だ。金利が上がったときに返済がどれだけ増え、利益がどの程度削られるのかをシミュレーションすれば、恐怖の正体が数字として見える。怖がり続けて止まること自体が、ゴールから遠ざかる要因になり得るという論調で話がまとまっていく。



本編は、不動産投資でセミリタイアを現実に寄せたい人にとっても非常に参考になる内容である。