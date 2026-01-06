「2025年 私にとって幸せな出来事と辛い出来事が重なった年となりました」と投稿されたのは子どもたちと公園の案内図を覗き込む吉田の姿。吉田は「今年の夏に私自身、癌が見付かり治療、療養していました」とがんになっていたことを報告。「これは大袈裟ではなく癌だと告げられた時は死を覚悟しました。それと同時にもうBASKETが出来なくなるんだと絶望でした」と当時の心境を打ち明けた。

【画像】がんを公表した吉田亜沙美（画像は吉田亜沙美 Instagramより引用）

吉田は「告げられた時の緊張感や絶望感や喪失感。なにがなんだか分からなくなった」「大きい病院に行ってくださいと言われ、引っ越しもSTOPして家族と病院に行ってくださいと。思い出すだけで嫌な気持ちになる」と語り、回復の様子をつづりつつ「癌のこと、病気になったこと公表するのとても悩みました」などと伝えた。そして「出会ってくれた、全ての方、応援してくださった全ての方々、ありがとうございました！」と明るく締めくくった。

この投稿にはInstagramユーザーから「ずっとずっと応援してます」「病魔と闘っていたなんて知らなかった」「リュウさんのバスケット好きです」「どうぞお大事になさってください」と励ましのコメントが寄せられた。