丸亀製麺が最大50円の値上げ。釜揚げうどん並は370円→390円に。《1月14日から》

丸亀製麺は、2026年1月14日から一部商品の価格改定することを発表しました。

値上げの理由として、原材料価格の高騰や人件費、物流費、エネルギーコストの上昇などを挙げています。

直近では、25年1月にも値上げを行っていました。

今回の値上がり幅は10円〜50円。

主な商品の改定内容は以下の通りです。

釜揚げうどん（並）370円→390円。かけうどん（並）、ぶっかけうどん（並）420円→440円。きつねうどん（並）590円→640円。釜玉うどん（並）530円→550円。明太釜玉うどん（並）、とろ玉うどん（並）620円→640円。焼きたて肉うどん840円→890円。カレーうどん（並）640円→660円。

天ぷらとご飯ものも10円値上げとなる商品があります。

かしわ天210円→220円。えび天190円→200円。野菜かき揚げ190円→200円。ちくわ天160円→170円。ちくわ磯辺天110円→120円。

おむすび（鮭、明太子、昆布）が160円→170円。いなりは150円→160円に。

SNS上では、「また値上げするのか......。」「きつねうどん、焼きたて肉うどんの値上げ幅がデカいな...」「毎年上がっていくなー」と値上げに驚く声が上がっています。

上記以外の商品の価格については、1月14日以降に店頭や公式サイトで確認できます。

