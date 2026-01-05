この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が指摘！否決の本当の理由は年収ではない『【即アウト】融資面談でこれを言った瞬間に否決される！？投資家のNGワードを解説します。』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、自身のYouTubeチャンネルで『【即アウト】融資面談でこれを言った瞬間に否決される！？投資家のNGワードを解説します。』を公開。不動産投資の融資審査をめぐり、「何を準備し、面談で何を言ってはいけないのか」を、実例ベースで整理している。



動画の軸にあるのは、年収650万円・自己資金300万円にもかかわらず、金融機関で連続して否決されたという相談である。木村氏は、否決の理由を単純に「年収」や「自己資金」で片付ける発想を切り捨て、原因は「借り手」「物件」「外部環境」の3つに分かれると提示する。住宅ローンなど既存借入の見え方、返済比率、勤続年数や家族構成まで含めて、審査側がどこで警戒ラインを引くのかが語られる。



一方で、本題は“条件が悪い人を救う魔法”ではない。木村氏が突きつけるのは、金融機関が見ているのは物件そのものではなく、「貸した後に、この人物は賃貸経営をやり切るのか」という点だという現実である。そこで出てくるのが「総合力で見てもらう」という考え方だ。物件資料を積み上げる前に、投資家側のプロフィール資料を作り込み、先に出す。理念、経歴、資産と借入、口座の使い方まで含めて、金融機関が気にする順番で“筋の通った人物像”を作るという話が続く。



ここで面白いのは、プロフィール資料が単なる自己紹介で終わらない点である。木村氏は、空室や修繕など起こり得るリスクを洗い出し、どう対処するかまで言語化することを重視する。「運営できるのか」を疑われる場面で、場当たり的な回答は即座に弱点になる。逆に、想定問答が資料の時点で通っていれば、面談は“確認の場”に変わるというロジックだ。



そしてタイトル通り、融資面談で嫌われる言葉と姿勢にも踏み込む。特に、他行の話を盾にした物言い、喧嘩腰のスタンスはマイナスに働きやすいという指摘は生々しい。融資は交渉以前に「信用の審査」であり、言い回し一つで“この人は扱いにくい”と判断される瞬間がある。木村氏はその地雷を、具体的な会話の温度感とともに解説していく。



さらに、金融機関側にもタイプがあると整理する。「属性重視」「物件価値重視」「実績重視」。同じ申込者でも、持ち込み先がズレれば結果は変わる。何を見られているのかを先に掴み、資料と戦い方を合わせる。ここが腹落ちすると、否決を“人格否定”に変換して消耗する癖が止まり、次の一手が現実的になる。



融資面談で何がNGになり、プロフィール資料に何を入れるべきか、そして金融機関のタイプ分けまでを一本でつなげて聞ける内容である。

本編は、融資面談での失点を避けつつ審査の通し方を組み立てたい不動産投資家にとっても有用な指針となるはずだ。