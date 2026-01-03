NTTドコモがFOMAからの契約変更でGoogleスマホ「Pixel 9a」を一括0円に！はじめてスマホ購入サポートの対象に追加。ファイナルキャンペーンも
NTTドコモは26日、同社が提供する携帯電話サービスのうちの3G（W-CDMA方式）を用いた「FOMA」の指定プランから4G（LTE方式）の「Xi」や5G（NR方式）への契約変更をすると機種代金が割り引かれるキャンペーン「はじめてスマホ購入サポート」の対象機種を2025年12月26日（金）に更新したとお知らせしています。これにより、新たにGoogle製スマートフォン（スマホ）「Pixel 9a」の128GBストレージモデルなどが追加されています。
また店舗では契約変更の際に事務手数料として4,950円がかかりますが、筆者が確認したドコモショップではさらにFOMAからXiまたは5Gへ契約変更した場合にdポイントで4,000ポイントもプレゼントされる「FOMAファイナルキャンペーン」も実施していたため、実質負担額は950円となっていました。その他、はじめてスマホ購入サポートにおけるFOMAの指定プランはデバイスプラスやユビキタスプランなどは対象外なのでご注意ください。
NTTドコモではすでに紹介しているように2026年3月31日（火）にFOMAおよびiモードをサービス終了予定で、提供を終了するFOMAの料金プラン、利用できなくなる機種、サービスの詳細などについては同社の公式Webサイト内に特設ページ『「FOMA」および「iモード」サービス終了のご案内 | お知らせ | NTTドコモ』にて案内しています。今回、いよいよ終了時期が迫ってきたこともあり、FOMAの指定プランからXiや5Gに契約変更を行う場合に機種代金を割り引くキャンペーンであるはじめてスマホ購入サポートの対象機種を追加しました。
これにより、前述のPixel 9a（128GB）が95,513円割引となるほか、AQUOS wish5 SH-52FやAQUOS wish4 SH-52E、Galaxy A25 5G SC-53F、らくらくホン F-01Mが22,000円割引、らくらくスマートフォン F-53Eが51,480円割引、らくらくホン F-41Fが41,470円割引、DIGNO ケータイ KY-42Cが19,470円割引、arrows ケータイ ベーシック F-41Cが16,500円割引、dtab Compact d-52Cが26,895円割引となり、基本的に直営店ではそれぞれ一括0円で購入できるようになっています。
またNTTドコモが認定したリユース（中古）品「docomo Certified」もはじめてスマホ購入サポートの対象機種に追加され、iPhone 13の128GBストレージモデルおよび256GBストレージモデルがランク「A＋」なら62,700円割引、ランク「A」なら57,200円、ランク「B」なら51,700円割引となっているほか、iPhone SE（第3世代）とiPhone SE（第2世代）、iPhone 12の64GBストレージモデルや128GBストレージモデルもそれぞれ対象機種として割り引かれるようになっています。
なお、docomo Certifiedは画面や本体の割れはないものの、軽微な傷や汚れなどがある場合があり、ランクA＋は「目立つ傷や汚れがなく、非常にきれいな状態のもの」、ランクAは「目立つ傷や汚れが少なく、きれいな状態のもの」、ランクBは「傷や汚れがあり使用感があるが、基本性能には問題ないもの」となります。またはじめてスマホ購入サポートの対象となるFOMAの指定プランは以下のプランを除く「ベーシックプラン」や「バリュープラン」、「FOMAプラン」、「リミットプラス」などとなっています。
＜対象外のプラン＞
・ユビキタスプランS
・ユビキタスプランM
・位置情報専用プラン
・ユビキタスプランS＋LCS
・トランシーバプラン
・M2MプランSM03
・M2MプランUBPF（FOMA）
・お便りフォトプラン フラット
・お便りフォトプラン フラット（かんたん位置情報サービス）
・特定法人お便りフォトプラン
・デバイスプラス500
・デバイスプラス500：定期契約なし
・デバイスプラス300：定期契約なし
・FOMA特定接続プラン
・卸FOMA特定接続プラン
・卸FOMAユビキタスプラン
・FOMAインターネットプラン
その他、はじめてスマホ購入サポートの条件として現在利用している製品が3G回線専用機種であることを手続き時に確認できる場合に限るほか、その他割引サービスと重畳できない場合があり、1回線に対して適用は1回限りとなります。また一部機種については取り寄せになる場合があり、在庫には限りがあるとのこと。また店舗のうちの「Apple Store」は対象外となります。なお、NTTドコモでは詳細な割引条件などについては各店舗のスタッフに問い合わせるように案内しています。
記事執筆：memn0ck
