お笑いタレント今田耕司（59）が2日に放送されたフジテレビ「爆笑レッドカーペット」（後6・25）に出演。人気芸人の“新技”挑戦にヒヤヒヤする場面があった。

「12年ぶりのお正月SP」と題して放送され、総勢96組が最新のショートネタを披露した。

その中で登場したのがアキラ100％。おなじみのおぼんで股間を隠す芸を披露した後に「本日は新年にピッタリ！スペシャルなネタをお持ちしました」として、舞台上に用意されたものをセッティングし始めた。

舞台上に用意されていたのは、ヒモに吊るされた銀色の球体。これには「え?」「マジ…?」「小さくない?」と出演者たちの間でどよめきが起こった。さらに、この直線上になるように移動して、見えない位置を探るアキラ100％に、会場も「えぇ〜」と驚きの声があがった。

足もとに印をつけて「スクリーンアップ！」と声をかけると、紅白の布で周囲は隠され「みなさん！本日はこのモニターでお楽しみください！」と告げて、頭上のモニターに注目させた。見事銀色の球体で隠すことに成功すると、スタジオからは「凄い」と拍手が起こった。

さらにアキラ100％は静止していた銀色の球体を揺らした。「え?」「何してんの?」と出演者たちが疑問を口にする中、アキラ100％は印の位置へと戻り、球体の揺れに合わせておぼんを持ったまま腰を左右に振った。この行動に「いやいやいや…」「うわうわうわ…」「ちょっと待って…」とスタジオに緊張が走った。

だんだんとリズムがズレたが、おぼんを持ったままだったことで放送事故は回避。揺れを調節するアキラ100％に今田は「今フジテレビさんに迷惑かけるなよ」と伝えると、進行役を務めた同局の山粼夕貴アナウンサーは「お願いします」と手を合わせた。アキラ100％も「かけられません!」と理解しており、再度挑戦して見事成功させた。