この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が5年戦略を比較！『どんな投資初心者でも勝ち組になれる！不動産投資で最初の5年間に絶対にやるべきことを教えます！』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が、『どんな投資初心者でも勝ち組になれる！不動産投資で最初の5年間に絶対にやるべきことを教えます！』と題した動画を公開し、不動産投資における最初の5年間の過ごし方について一般的な手法と独自の加速戦略を対比させながら解説した。同じ5年間でも、やり方次第で得られる結果に極めて大きな差が生じると木村氏は断言する。



一般的な不動産投資家の5年間は、段階的かつ慎重な進め方が特徴である。1年目は数字を読む習慣を身につけ、2年目は銀行や不動産会社との関係構築に時間を費やす。3年目になってようやく経験として1棟目を購入し、4年目で節税やキャッシュフロー改善に取り組み、5年目で再評価と拡大準備を行う。しかし木村氏によれば、この方法では5年後の利益が月5万円から10万円程度にとどまり、物件数も1棟から2棟が限界となる。



対照的に木村氏が提唱する手法では、最初の1年間に全てを集中させる。モチベーションが最も高い時期に、概念とスキルの習得、明確な目標設定とプランニング、融資情報の収集、そして1棟目の購入までを一気に完了させるのである。木村氏は「やるぞって決めたんだから、だらだらやる必要はない」と語り、この1年間を人生設計の年と位置づける。



この差を生む核心は、目標から逆算した計画の有無にある。例えば5年後に月100万円の利益を目指すと最初に決めれば、そのために必要な物件数や融資条件が明確になる。2年目に2棟目、3年目に3棟目と4棟目、4年目にさらに複数棟を買い進めることで、3年時点で月35万円、5年後には月100万円という目標が現実味を帯びる。木村氏のスクール生の中には、実際に2年で月100万円、6年で月200万円に到達した事例も存在するという。



木村氏は成功の要因として、目標設定、プランニング、融資情報の収集、概念とスキルの習得という4つの要素を挙げる。特に融資情報の重要性を強調し、この情報なくして現実的なプランは立てられないと指摘する。不動産投資の多くの問題はスキルによって解決可能であり、裁量を身につけた者が有利になる分野だと木村氏は分析する。



一般的な教科書的手法では一般的な結果しか生まれない。木村氏は学校教育の比喩を用いながら、正しいやり方を知れば結果は劇的に変わると語る。自己流で進めると間違った方向に進みやすく、体系的な学びと融資情報の共有環境が成功への鍵となる。最初の1年間で土台を固めた投資家は、その後の展開が極めてスムーズになるのである。



木村氏は直近の事例として、利回り16%、価格4,000万円、土地評価3,000万円の物件を20年以上の返済期間、金利2%台のフルローンで購入し、月25万円の純利益を実現したスクール生を紹介した。こうした成果は特別な才能ではなく、やり方の違いによって生まれると木村氏は繰り返す。資産形成における時間の使い方と計画の質が、5年後の結果を決定的に左右するのである。