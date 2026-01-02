またまた中国が一方的な批判　IVE・ウォニョンの発言を受け、不買運動の兆し「政治的な敏感性に欠ける」

ガールズグループIVE（アイヴ）のウォニョンが、中国ネットユーザーからの激しい非難を受け、理不尽な論争の渦中に立たされている。

【画像】ウォニョンの“毛”、中国で競売に

発端となったのは、最近公開された「MAMA 2025 ビハインド」映像で、香港を訪れたウォニョンが「香港は好きな国の一つだ」と言及した場面だ。

中国のネットユーザーたちは「一つの中国」原則を持ち出し、香港を「国」と表現したことが中国の主権を冒涜する行為だとして、批判の声を強めている。

論争が拡大すると、該当映像は非公開に切り替えられたが、中国最大のSNSである微博（ウェイボー）を中心に、「ウォニョンは中国から出て行け（#IVEGetOutofChina）」といったハッシュタグが拡散され、不買運動の兆しまで広がっている。

中国の国営メディアも「韓国アイドルが中国ファンから金を稼ぎながら、政治的な敏感性には欠けている」として批判に加わった。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

ウォニョンに対する中国側の一方的な批判は、今回が初めてではない。

2022年にパリで韓国の伝統的なかんざし「ピニョ」をつけた際にも、「中国文化を盗んだ」という無理な主張にさらされ、IVEの『HEYA』ミュージックビデオに登場する韓国的要素についても、執拗に難癖をつけられてきた経緯がある。

なお、ウォニョンが所属するIVEは『IVE EMPATHY』『IVE SECRET』などで7作連続ミリオンセラーを記録し、グローバル市場で確固たる地位を築いている。IVEは次回の新曲カムバックも予告している。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。