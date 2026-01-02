『箱根駅伝』“たすき目線”特別CMに反響 豪華声優×羊文学「激烈にエモ過ぎる」「泣くて！」「平家物語の主題歌だったやつー」【キャスト一覧】
第102回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が2日にスタートし、日本テレビ系『★SAPPORO新春スポーツスペシャル 第102回箱根駅伝』の放送が始まった。サッポロビールのオリジナルCMが流れ、注目が集まっている。
【動画】エモすぎ…「第102回箱根駅伝用オリジナルCM」60秒バージョン
サッポロビールの「第102回箱根駅伝用オリジナルCM」は、駅伝というスポーツで選手に寄り添い続ける「たすき」から見たシーン、“たすき目線”の描写となり、たすきが箱根駅伝を走る選手へさまざまなメッセージを語りかける。
映像では、大会当日にたすきが見ているであろう箱根路の景色がリアルに表現され、それとともに箱根駅伝に向けてひたむきに努力しもがく若者や、過去の選手がこの第102回大会までたすきをつないできた様子が描かれる。
さらに、楽曲にはロックバンド・羊文学の「光るとき」が使用され、豪華声優陣がナレーターを務め、選手へ語りかける。
CMが流れると、SNSでは「声優豪華過ぎるでしょ」「サッポロの箱根駅伝のCMの声優さん、豪華すぎて流れた時思わず『わぁ…』って声出ちゃった」「羊文学が使われてる！」「箱根駅伝で流れたCM、羊文学さんの光るときじゃーん！泣くて！」「激烈にエモ過ぎる」と多数の反応。
さらに「平家物語の主題歌だったやつー」「まさかキャスト陣も被ってた？やるなサッポロビール…」などの声も寄せられている。
きょう1月2日の往路、3日の復路の放送や関連番組、さらにサッポロビールの公式YouTubeでも視聴できる。
ナレーター：
神谷浩史
小西克幸
花江夏樹
松岡禎丞
森田成一
楽曲：「光るとき」／羊文学
羊文学・塩塚モエカ コメント
小さい頃からお正月には、家族でいつも箱根駅伝を観ていました。私たちの楽曲で、箱根駅伝を応援できることをとてもうれしく、光栄に思っています。
