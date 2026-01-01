「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」

ドジャース・大谷翔平投手は1日、自身のインスタグラムを更新。愛犬デコピンを使った年賀状風の画像で新年の挨拶を綴った。愛らしい“1枚”には、デコピンが何枚もスタンプのように使われている。

日本時間17時にロサンゼルスは新年を迎えた。その後、大谷はSNSを更新。「HAPPY NEW YEAR ! 2026 今年もよろしくお願いします 令和8年元旦」と年賀状のような挨拶を行った。また、大量のデコピンとともに「〒002-0017 D県D市D町 犬小屋前 大谷デコピン」と“住所”も記載してある。

大谷は昨年も“デコピン年賀状”を公開して話題を呼んでいた。

ドジャース加入2年目の2025年は自己最多となる55本塁打をマーク。打撃部門ではリーグ“7冠”を達成した。また、6月には投手としても復帰。計14試合に先発登板し、47イニングを投げて1勝1敗、防御率2.87、62奪三振と活躍し、3年連続4度目のMVPに選ばれた。また、ポストシーズンでも投打で躍動し、ドジャースの連覇に貢献している。（Full-Count編集部）