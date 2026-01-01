広島レジーナが皇后杯初優勝！ 李誠雅が先制弾、終了間際に中嶋淑乃が千金弾！ INAC神戸に２−１で競り勝つ
タイトルを懸けた大一番。１月１日に皇后杯の決勝戦が国立競技場で開催。INAC神戸レオネッサとサンフレッチェ広島レジーナが激突した。
先制したのは広島。31分に李誠雅の得点でリードを奪う。追いかける神戸は66分、久保田真生のゴールで試合を振り出しに戻す。
１−１のタイスコアで迎えた90＋１分、広島の中嶋淑乃が勝ち越し弾を奪取。このゴールが決勝点となり、２−１で広島が競り勝った。
広島は皇后杯で初優勝。試合後のフラッシュインタビューで、赤井秀一監督は「本当に最高です。嬉しいです」とコメント。「自分たちがやり続けて、今やっていることをしっかりとゲームでも出そうというところで、選手は必死にそれを体現してくれた。なかなかゴールが決まりませんでしたけど、最後にこういう形で勝ち切れて良かった」と喜んだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
