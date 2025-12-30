»ÖÅÄÀéÍÛ¡õ¸Þ½½ÍòÍ¼Ó¥Ú¥¢¤¬½éÍ¥¾¡¡¡Á´ÆüËÜ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁí¹çÁª¼ê¸¢¡¡½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¡¡»ÖÅÄ¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤ÎÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¡¢È¬Ïº³ãÄ®½Ð¿È¤Î»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤È¸Þ½½ÍòÍ¼ÓÁª¼ê¤Î‟¥Á¥Ï¥ê¥µ¥Ú¥¢¡É¤¬½éÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤È¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤È¤·¤ÆÁ°²óÂç²ñ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë»ÖÅÄÁª¼ê¤Ï£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎÆüËÜ°ì¤Ç¤¹¡£
‟¥Á¥Ï¥ê¥µ¥Ú¥¢¡É¤Ï½øÈ×¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢½ù¡¹¤ËÄÉ¤¤¾å¤²¤é¤ì¡¢Âè1¥²ー¥à¤òÍî¤È¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎËö¡¢Âè£²¥²ー¥à¤ò¼è¤êÊÖ¤¹¤È¡¢ºÇ½ª¥²ー¥à¤Ï»ÖÅÄÁª¼ê¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µÕÅ¾¾¡Íø¤Çº£Ç¯£¹·î¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
