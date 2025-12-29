この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

1万本のインプラント実績を持つ歯科医が解説。オールオン4治療後に普通の食事ができるまでのリアルな治療計画

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」が、「最初はパンも食べられない？！オールオン４治療はどのような計画で進んでいくのかをインプラントを１万本入れてきた歯医者が解説させていただきます」と題した動画を公開。ハプラス歯科理事長の木村隆寛氏が、多くの歯を失った人にとって画期的な治療法である「オールオン4」のリアルな治療計画と、術後の過ごし方について詳細に解説した。



木村氏はまず、オールオン4の大きな利点として、「手術が1回で終わり、その日のうちに仮歯が入ってある程度の食事も可能になる」点を挙げる。歯に長年悩んできた人にとって、わずか1日で噛める喜びと美しい見た目を取り戻せることは、「患者さんの人生を変える治療方法」だと開発者であるDr.マローが語るように、非常に大きなメリットである。



しかし、この「すぐに噛める」という点が落とし穴になることもあると木村氏は警鐘を鳴らす。術後の経過について、同院で患者に渡している資料をもとに解説。手術当日から食事は可能だが、インプラントと骨が結合する上で「最も弱いのは1～2ヶ月目」であると指摘した。この時期は、腫れが引き見た目が良くなるため、つい硬いものを「噛んでしまいがち」になるが、インプラントに過度な負担をかけることは絶対に避けなければならないという。



食事については、術後1週間は噛まなくても良い柔らかいものを推奨。術後10週目までは、お粥や豆腐、煮魚、ハンバーグなど、軽い力で食べられるものを選び、硬いものや弾力のあるものは避けるよう指示した。特に重要なのは、インプラントと骨が結合するまでの2～3ヶ月間で、「患部で硬いものは食べないようお願い」しており、この期間の過ごし方が治療の成否を大きく左右すると強調した。



その他、術後の注意点として、腫れは2～3日がピークで約1週間で消失すること、内出血による青あざは10日～2週間で自然に消えること、術後1週間の飲酒・喫煙は厳禁であることなども説明された。



オールオン4は、1日で劇的な変化をもたらす素晴らしい治療法だが、その成功は術後の自己管理にかかっている。特に治療初期のデリケートな期間に無理をせず、専門家の指示を忠実に守ることが、長期的に安定した結果を得るための鍵となるだろう。