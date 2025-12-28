ÀÐ´Ý¿Æó»á¡¢YouTube¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ç¸«¤»¤¿¡È¿¿µÕ¤ÎÁÇ´é¡É¤Ë¾Î»¿¤ÎÀ¼¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÈÉÔÂ½¥¥ã¥é¡É¤ÏÉõ°õ
¡¡¸µ°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤ÎÀÐ´Ý¿Æó»á¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤Ç¸«¤»¤¿¡È°Õ³°¤ÊÁÇ´é¡É¤¬ÏÃÂê¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀÐ´Ý»á¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØºÆÀ¸¤ÎÆ»¡Ù¤«¤éÎ©¸õÊä¡¢¸µ¥¥ã¥Ð¾î¸õÊä¼Ô
¼ã¼Ô¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿ÀÐ´Ý»á
¡Ö¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Ï2018Ç¯¤«¤éYouTube¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¤Î¤Û¤«¡¢µá¿¦³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¿ÍºàÈÇ¤Ê¤É¤ÎÇÉÀ¸¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¡ØÎáÏÂ¤Î¸×Youth¡Ù¤Ë»Ê²ñ¼Ô¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐ´Ý»á¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2024Ç¯7·î¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤·¡¢¸½¿¦¤Î¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò»á¤Ë¼¡¤°¡¢2°Ì¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¸«¤»¤¿¤ä¤ê¤È¤ê¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ØMr.¥µ¥ó¥Ç¡¼¡È¼·Í¼·èÀï¡ÉÅÔÃÎ»öÁªSP¡Ù¤Ç¤Ï¸µÇµÌÚºä46¤Î»³ºêÎçÆà¤µ¤ó¤¬À¯ºö¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÔÁ°Äó¤Î¤¯¤À¤ê¤¬Àµ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÆÍ¤Êü¤¹¡È±öÂÐ±þ¡É¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤â³ú¤ß¹ç¤ï¤º¡¢¸Å»Ô¤µ¤ó¤Ï¤Î¤Á¤Ë¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ô½ÐÍè¤Î°¤¤À¸À®AI¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤·¤Ö¤ê¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡Õ¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡º£²ó¡¢¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤ÇÀÐ´Ý»á¤¬¸«¤»¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï¡È¿¿µÕ¡É¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¤Î¤ÏÊüÁ÷ºî²È¤À¡£
¡Ö12·î25Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅìµþÂç³Ø¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤·ÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¾å¤²¤Æ¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦27ºÐ¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤ÎÀÄÇ¯¤¬½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµËÅ¤ÊÄ©Àï¤Ë¡¢¼õ¸³¤Î¥×¥í¤Ç¤¢¤ë¡È¸×¡É¤¿¤Á¤¬¤¢¤¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï»Ö´ê¼Ô¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï»Ö´ê¼Ô¤¬²ÈÂ²¤ÈÆ±µï¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ô¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¿Æ¤Ï¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡Õ¤ÈÍ¡¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¹¬ÅÄÏªÈ¼¤ÎÃø½ñ¡ØÅØÎÏÏÀ¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¡¢»Ö´ê¼Ô¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀÐ´Ý»á¤Î¤½¤Î»Ñ¤ËÆ°²è¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡ÔÀÐ´Ý¤µ¤ó¡¢Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢´ó¤êÅº¤¤Êý¤âºÇ¹â¤Ç¤¹¡Õ¡ÔÎáÏÂ¤Î¸×¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤ÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Õ¤Ê¤É¡¢¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤ÏÀÐ´Ý»á¤Î¡ÈÁÇ¡É¤ÎÉôÊ¬¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡ÖÀÐ´Ý¤µ¤ó¤¬°ÊÁ°¤ÎÁªµóÆÃÈÖ¤Ç¸«¤»¤¿¡È±öÂÐ±þ¡É¤Ï¡¢¥ª¡¼¥ë¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Ï¥Í¥Ã¥È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØReHacQ¡Ê¥ê¥Ï¥Ã¥¯¡Ë¡Ù¤Î¶å½£»ÙÉôÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ê¡²¬¤Ø°Ü½»¤¹¤ë¤Ê¤É¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î³èÆ°¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥Ã¥È¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤È°ã¤¤Ä¹¼Ü¤ÎÆ°²è¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤¦ÀÐ´Ý¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù¤Î³Ú²°¥È¡¼¥¯¤Ç¤ÏÌ¾»Ê²ñ¼Ô¤Ö¤ê¤âÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÐ´Ý»á¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î³èÌö¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£