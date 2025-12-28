¤Ò¤í¤æ¤»á¡¢¾®ÃÓÅÔÃÎ»ö¤ËÄËÎõ¥Á¥¯¥ê¡ªÅìµþ23¶è¤Ç¤Î²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½°Æ¤Ë¡ÖÅÔÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¡Ä¡×
¡¡¼Â¶È²È¡¦À¾Â¼ÇîÇ·¡Ê¤Ò¤í¤æ¤¡Ë»á¡Ê49¡Ë¤¬28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£
¡¡¾®ÃÓÉ´¹ç»ÒÅÔÃÎ»ö¤¬¡¢Åìµþ23¶è¤Ç¤Î¡Ö²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½¡×¼Â»Ü¤ò»ëÌî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Àè¹Ô¤Ç²ÈÄí¤´¤ßÍÎÁ²½¤ò¹Ô¤Ã¤¿Â¿ËàÃÏ°è¤ÇÇÓ½ÐÎÌ¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¾®ÃÓ»á¤Ï23¶è¤Ç¤â¼Â»Ü¤ò»ëÌî¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡ÖÅÔÌ±¤ÎÀÇ¶â¤Ç¤ªÂæ¾ì¤ÎÊ®¿å¤Ë26²¯±ß¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥Þ¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë16²¯±ß¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥´¥ß¼ý½¸¤ÏÍÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄËÎõ¤ËÈéÆù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£