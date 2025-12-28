¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡¢¿·¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´üOP¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡ª¥Æー¥Þ¤Ï¡Èº¨¤ß¡É
¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î¿·¶Ê¡ÖTEST ME¡×¤¬¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¤Ë·èÄê¡£¥¢¥Ë¥á½é²óÊüÁ÷Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î14Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤é¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¼«¿È¤¬¡Ö¼«¤é¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¡Øº¨¤ß¡Ù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ½ñ¤²¼¤í¤·¤¿³Ú¶Ê¡×¤È¸ì¤ë¡¢Èà½÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤é¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤È¤¤¤¨¤ë°ì¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ê»¤»¤Æ¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤Ï¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤ÎÌÜ¤Ë¸÷¤Î½É¤Ã¤¿¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦Àþ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£±ð¤Ã¤Ý¤¤¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤Î»ëÀþ¤¬³Ú¶Ê¤È¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¡§¡ÖTEST ME¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê ¥³¥á¥ó¥È
¢£¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¡ÖTEST ME¡×¤Î²»¸»½é¸ø³«
2026Ç¯1·î14Æü¤è¤êÁ´¹ñ36¶É¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¡Ú¿ä¤·¤Î»Ò¡Û¡ÙÂè3´ü¡£12·î28Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¡ãÂè3´ü¡äÂè°ìÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¡õÁ´¹ñÆ±»þÀ¸Ãæ·Ñ¡Ù¤Ë¤ÆÂè2ÃÆPV¤¬¸ø³«¡¢¤Á¤ã¤ó¤ß¤Ê¤¬²Î¤¦¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡ÖTEST ME¡×¤Î²»¸»¤âPVÆâ¤Ë¤Æ½é¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
PV¤ÏÉü½²¤Î¤¿¤á¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ç°ÅÌö¤¹¤ë¥ë¥Óー¤ÈÉü½²¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥¢¡£¤¹¤ì°ã¤¦¤Õ¤¿¤ê¤Î¼þ°Ï¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¯¤Ê¤«¡¢¤¢¤«¤Í¡¢MEM¤Á¤ç¤ÈÂç¤¤¯Êª¸ì¤¬Æ°¤½Ð¤¹Í½´¶¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Âè3´ü¤Î³«Ëë¤òÉÁ¤¤¤¿¡ÖÃæ·øÊÔ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡×¤â¸ø³«¡£·ÝÇ½³¦¤Ç±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤æ¤¡ÖÃæ·ø¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.14 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖTEST ME¡×
