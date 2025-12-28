¡Ö¼êºî¤ê¤ê¤ó¤´¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎºÇÅ¬²ò¸«¤Ä¤±¤¿¡ª¡×¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ò¤È¤Ä¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¡ª¡×¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó
¾Æ¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó20Ê¬
¾Æ¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤Î¥«¥í¥ê¡¼Ìó190kcal¡¿1¿ÍÊ¬
¾Æ¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
¾Æ¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡¦Ä¾·Â7cm¥³¥³¥Ã¥È»®2¸ÄÊ¬¡Ë
¤ê¤ó¤´¡¡1¸Ä¡Ê250g¡Ë
Í±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡10g
º½Åü¡¡Âç¤µ¤¸2
¥Ð¥Ë¥é¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡¡¿ôÅ©
¥¯¥Ã¥¡¼¤Þ¤¿¤Ï¥µ¥Ö¥ì¤Ê¤É¡¡2Ëç
¾Æ¤«¤Ê¤¤¥ß¥Ë¥³¥³¥Ã¥È¤Î¥¿¥ë¥È¥¿¥¿¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡¤ê¤ó¤´¤Ï¡¢12ÅùÊ¬¤Þ¤¿¤Ï1.5¡Á2cmÉý¤Î¶úÀÚ¤ê¤Ë¤·¡¢¿Ä¤ò¼è¤êÈé¤ò¤à¤¯¡£Èé¤Ï¸å¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¼è¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¢¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ëº½Åü¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ²Ð¤«¤éÃæ¼å²Ð¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢±ì¤ê¤¬Î©¤Á»Ï¤áÃ¼¤¬¤³¤ó¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¿¤é¡¢Í±ö¥Ð¥¿¡¼¤òÆþ¤ì¥¥ã¥é¥á¥ë¤Ë¤¹¤ë¡£
£¡¡¤ê¤ó¤´¤òÆþ¤ì¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥¥ã¥é¥á¥ë¤òÍí¤á¤ë¡£
¤¡¡¡¤ÎÈé¤òÆþ¤ì¡¢²Ð¤ò¼å¤á¤Æ12¡Á13Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£»þ¡¹¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ò¤æ¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¾å²¼¤ò¤«¤¨¤¹¡£¡Ê¤ê¤ó¤´¤ÎÈé¤Ï¡¢É÷Ì£ÉÕ¤±¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ç¼è¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ç¡¢Âç¤¤¤¤â¤Î¤À¤±Æþ¤ì¤Æ²¼¤µ¤¤¡£¤ê¤ó¤´¤Î·Á¤¬Êø¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢É¬Í×°Ê¾å¤Ë¿¨¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë
¥¡¡¥³¥³¥Ã¥È»®¤Ë¥é¥Ã¥×¤ò¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÈÉß¤¡¢¦¤ò¤¹¤´Ö¤Ê¤¯µÍ¤á¤ë¡£¡Ê¥¹¥×¡¼¥ó¤ÎÇØ¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤Ç¾å¤«¤é·Ú¤¯¤ª¤µ¤¨¤Ê¤¬¤éÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ë
¦¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë»Ä¤Ã¤¿Èé¤ËÉÕ¤¤¤¿¥¥ã¥é¥á¥ë¤òÍî¤È¤·¡¢¤µ¤é¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¾¯¤·¤È¤í¤ß¤¬ÉÕ¤¯¤Þ¤Ç¼ÑµÍ¤á¤Æ¥¤Ë¤«¤±¤ë¡£¡ÊÈé¤ÎÃ¼¤ò¼ê¤Ç¤Ä¤Þ¤ß¡¢È¤¤Ç¾å¤«¤é²¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤·¤´¤¯¤è¤¦°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤È¡¢Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¤¡£¡Ë
§¡¡¥µ¥Ö¥ì¤ò¾è¤»¡¢¥é¥Ã¥×¤ÇÊñ¤ß¡¢·Á¤¬À°¤¦¤è¤¦¥³¥³¥Ã¥È»®¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ç¿ô»þ´ÖÎä¤ä¤¹¡£
¢¨¥³¥³¥Ã¥È¤ò½Å¤Í¤ë»þ¤Ï¡¢ÎÏ¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢½Å¤¹¤®¤ë¤â¤Î¤ò¾è¤»¤ë¤È¿åÊ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Ã¤È¤ª¤µ¤¨¤ë´¶¤¸¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¨¡¡¥é¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¾å²¼¤òÊÖ¤·¤Æ¤ª»®¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¤é¡¢½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤ÇÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ä¥ß¥ó¥È¤ÎÍÕ¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´¤Ï¼ê¤ËÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¥µ¥ó¤Õ¤¸¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿åÊ¬¤¬Â¿¤¤¼ï¤Ç¤¹¤¬¡¢¾¯ÎÌ¤Ê¤Î¤Ç¿åÊ¬¤¬Èô¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É»Ä¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾Æ¤»þ´Ö¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ÅÚÂæ¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¤¥È¥¦¤Î¥Ð¥¿¡¼¥µ¥Ö¥ì¤ò»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡£4»þ´Ö¤Û¤ÉÎä¤ä¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ï¤·¤Ã¤È¤ê¤ÇÃæ¿´Éô¤Ï¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤·¤¿¡£¤ê¤ó¤´¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¤¡¢ÊÒÌÌ¤Ë¥Á¥ç¥³¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥¯¥Ó¥Æ¥£ ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ö ¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò»È¤¦¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ê¤ó¤´1¸Ä¤«¤éºî¤ì¤ë¿©¤Ù¤¤ê¥µ¥¤¥º¡£»ä¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤ª²Û»Òºî¤ê¤Ë¡¢¾¯¡¹¹½¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨µ»öÆâ¤Î¥«¥í¥ê¡¼É½¼¨¤ÏÊ¸Éô²Ê³Ø¾Ê¡ÖÆüËÜ¿©ÉÊÉ¸½àÀ®Ê¬É½¡ÊÈ¬Äû¡ËÁýÊä2023Ç¯¡×¤ò¤â¤È¤ËAI¤Ë¤è¤ê»»½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹